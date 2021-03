Xavi dit que Joachim Low serait un bon choix pour Barcelone

La légende de Barcelone, Xavi, a parlé de son ancien club et de la façon dont il pense que le patron de l’Allemagne, Joachim Low, conviendrait parfaitement aux géants catalans.

Low a confirmé en début de mois qu’il quitterait son poste avec Die Mannschaft après le championnat d’Europe de cet été.

Le joueur de 61 ans occupe son poste depuis 15 ans, remportant la Coupe du monde en 2014, et Xavi estime que son équipe allemande ressemble à Barcelone.

«C’était un entraîneur de luxe. Il veut un football brillant et offensif, et il est champion du monde. Low a aidé l’Allemagne à développer une compréhension différente du football qui me rappelle beaucoup ce que je sais de l’Espagne et de Barcelone.

« [He would be a good fit for Barcelona] à cause de sa manière de comprendre le jeu et de sa personnalité.

Objectif | Suddeutsche Zeitung