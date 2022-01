Xavi dit que la victoire de Barcelone sur le Real Majorque « signifie beaucoup »

Xavi Hernandez était un homme heureux après avoir vu son équipe de Barcelone lancer 2022 avec une victoire 1-0 sur le Real Majorque dimanche.

Les Catalans ont fait le voyage à Majorque avec toutes sortes de joueurs absents à cause de Covid-19, de blessures et aussi de suspensions.

Xavi a dû sortir une équipe très différente, mais a vu ses joueurs prendre trois points importants grâce au but de Luuk de Jong en première mi-temps.

Le patron du Barça semblait un peu ému après le match, mais était heureux de partager ses réflexions sur la victoire qui a hissé les géants catalans à la cinquième place.

« C’est une victoire incroyable pour nous, car nous avions 17 joueurs absents aujourd’hui, donc cela signifie beaucoup », a-t-il déclaré.

« Cela signifie que nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous sommes un très grand groupe. Nous avons très bien concouru donc je suis vraiment content. Cette victoire signifie beaucoup. Il faut continuer et continuer comme ça car l’équipe a fait un gros effort aujourd’hui.

« Aujourd’hui n’est pas le jour pour dire les choses qui manquent, mais les bonnes choses. Nous devons louer les choses positives, la première mi-temps, l’arrêt de Ter Stegen. On part sans encaisser de but, on a su souffrir… c’est le foot.»