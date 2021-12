Xavi dit que les joueurs de Barcelone manquent de courage et qualifie le problème de « problème psychologique »

Barcelone a un « problème psychologique », selon Xavi, qui a admis que ses joueurs manquent de courage.

Xavi a été recruté pour remplacer Ronald Koeman sur la sellette du Camp Nou début novembre et a réussi à remporter deux victoires et un match nul lors de ses trois premiers matchs, levant brièvement l’atmosphère de morosité après le mauvais début de saison du club.

Cependant, le Barça est ensuite revenu sur terre avec une défaite 1-0 contre le Real Betis et a quitté la Ligue des champions après une défaite 3-0 contre le Bayern Munich, l’entraîneur-chef ayant remis en question la force mentale collective dans son vestiaire.

Que pense Xavi de son côté ?

Xavi pense toujours qu’il y a suffisamment de talents dans les rangs des Blaugrana pour réussir, mais a averti qu’ils devaient être « courageux » pour recommencer à défier l’élite.

« C’est un problème psychologique plutôt que footballistique », a déclaré l’Espagnol lors d’une conférence de presse.

«Ils doivent y croire et c’est mon travail. Nous les encourageons à oser et à être courageux. A Barcelone, ce n’est pas la peine de jouer 6/10 ou 7/10. Il faut viser l’excellence.

« C’est ce qui manque. Courage, viser haut et non bas car ce n’est pas ce que fait Barcelone. Étant courageux et comprenant le jeu, nous ne sommes pas si loin de ce que nous voulons.

« L’équipe a le niveau pour concourir et remporter des titres. Dans le match du Bayern, il y avait aussi un aspect psychologique, mais aussi [a sign that] les habitudes ont été perdues.

Le Barça peut-il encore changer sa saison?

Xavi s’exprimait avant la dernière sortie du Barça en Liga à Osasuna dimanche, qu’il doit gagner pour rester dans la course au top quatre.

Un triomphe du titre de champion semble maintenant être au-delà des Blaugrana, mais ils ont encore deux autres trophées à concourir dans la seconde moitié de la campagne.

Le Barça cherchera à défendre sa couronne de la Copa del Rey tout en allant jusqu’au bout de la Ligue Europa – après avoir chuté dans la compétition secondaire européenne pour la première fois depuis 2003-04.

