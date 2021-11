Xavi dit que Villarreal ne méritait pas de perdre contre Barcelone

L’entraîneur de Barcelone Xavi a admis que son équipe avait eu de la chance contre Villarreal samedi après avoir remporté une première victoire à l’extérieur de la saison en Liga.

Frenkie de Jong a donné l’avantage au Barca, mais Villarreal a égalisé par Samuel Chukwueze et a semblé l’équipe la plus dangereuse dans les phases finales.

Cependant, les buts tardifs de Memphis Depay et Philippe Coutinho ont donné au Barca les trois points et ont offert à Xavi une deuxième victoire consécutive en tant qu’entraîneur de l’équipe première de la Liga.

Voici ce qu’il a fait du jeu.

« Nous avons moins dominé que prévu mais au final nous avons trouvé le but de Memphis. Nous avons joué contre une bonne équipe et nous avons bien défendu, mais ils ont marqué le but sur une touche stupide. Ce sont trois points d’or », a-t-il déclaré.

« Villarreal ne méritait pas de perdre aujourd’hui. C’était un match très serré. C’est le jeu, des trois que j’ai réussi, que nous avons le moins dominé et que nous avons le moins mérité de gagner.

« Nous devons mieux jouer. Nous devons dominer davantage, surmonter la pression… mais nous sommes sur la bonne voie. Nous donnerons tout, ce ne sera pas pour le sacrifice et le travail. Ce sont trois points essentiels.