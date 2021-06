Xavi dit qu’il n’est “pas pressé” de retourner à Barcelone

Xavi Hernandez a parlé de son retour à Barcelone et de la raison pour laquelle il n’a pas encore dit oui à son ancien club malgré quelques approches.

La légende du club a précédemment admis qu’il avait refusé la possibilité de remplacer Ernesto Valverde et dit maintenant qu’il a également refusé une deuxième approche.

“Heureusement ou malheureusement, j’avais dit non deux fois au Barça, pour des circonstances différentes, familiales, professionnelles, contractuelles. C’était très dur de dire non parce que je suis un cul mais ce n’était pas le moment.

L’ancien milieu de terrain a également évoqué les récentes rumeurs selon lesquelles il pourrait remplacer Ronald Koeman, mais a déclaré que le Néerlandais méritait le respect et qu’il n’était pas pressé de revenir.

« J’atterris à Barcelone, ils m’attendent à l’aéroport et dès que j’arrive les gens m’envoient des messages. Mais ils ne t’ont rien dit ? Et bien non, d’abord parce qu’il y a un coach qui est Koeman, qu’il faut respecter, et ensuite parce que je ne suis pas pressé. Ce qui doit venir viendra », a-t-il conclu à ce sujet. »

Origine | La Vanguardia (via Sport)