Xavi doit débarrasser Barcelone de son ventre mou

Eh bien… c’était amusant pendant 45 minutes. Genre, vraiment amusant.

La première mi-temps à Balaidos a permis au Barça de faire ce qu’il fait le mieux. Ouverture du terrain, maintien du ballon pendant de longues périodes, passes précises et exécution de première classe.

C’était, franchement, une joie absolue de regarder après les ordures que nous avons constamment servies pendant l’ère Ronald Koeman.

Les blessures d’Ansu et de Nico sont lamentables, en particulier avec Xavi qui attend dans les coulisses, prêt à transformer ces deux-là, et les autres jeunes du Barça, en joueurs dont le club sera fier. Ou faut-il en être plus fier.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

En fait, sa présence sur le banc ne pouvait pas mieux tomber.

Sergi Barjuan n’a toujours été que le gardien temporaire, bien sûr, mais avec une voix plus autoritaire et une personnalité démontrable à Balaidos, le match de samedi s’est peut-être encore terminé par une victoire pour les Catalans.

En l’état, le ventre mou du Barca a été à nouveau exposé. Dès que n’importe quelle équipe, oui tout équipe, applique la moindre pression, on tombe comme un jeu de cartes.

Le Celta est depuis longtemps une équipe de bogey, certes, mais à 3-0 à l’extérieur et en roue libre, il n’y a aucun moyen que nous renoncions à la victoire.

Surtout contre une équipe qui n’avait pas réussi à marquer un but lors de ses cinq derniers matches.

Il est impossible pour Barcelone de succomber si facilement. Ou du moins ça devrait l’être. Bien que ces types de performances deviennent maintenant un phénomène courant et ennuyeux.

Photo de KARIM JAAFAR/. via .

Xavi a certainement du pain sur la planche pour pouvoir restaurer le peu de confiance qu’il reste à l’équipe.

Il suffisait d’imaginer les joueurs à genoux à la fin. Battu. Cassé. Sachant qu’ils allaient laisser filer trois autres points.

Peut-être, juste peut-être, le retour de Xavi est-il l’ascenseur dont tout le monde a besoin. Une présence apaisante mais un homme qui ne va pas se contenter de second choix.

Qui va entrer directement dans ce groupe de joueurs et s’assurer que chacun est concentré et se donne à 100% à l’entraînement tous les jours et dans les matchs.

Il ne peut tout simplement pas y avoir de demi-mesures maintenant. Si cela signifie qu’un passager ou deux sont supprimés, qu’il en soit ainsi.

L’équipe devra regagner sa place au sommet de la table parce que ce n’est pas un droit donné par Dieu, et Xavi fera sûrement de son mieux pour en faire une réalité.