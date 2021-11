Xavi doit être plus qu’un tacticien pour faire de Barcelone un nouveau succès

Les comparaisons Xavi et Pep Guardiola sont irrésistibles.

Tous deux sont des légendes du club avec peu d’expérience d’entraîneur lorsqu’ils sont embauchés par Joan Laporta, mais néanmoins très appréciés pour leur sens tactique. Logiquement, un jour, ils auraient leur chance.

Tous les grands joueurs ne font pas de grands managers, même lorsqu’ils ont été formés par les meilleurs. Ronald Koeman est un exemple de la façon dont la connaissance peut être transférée, mais pas l’intellect, et les limites de la distance que cela peut vous emmener.

Xavi, comme Pep, est un apprenant naturel qui savoure le processus consistant à proposer de nouvelles idées et à expérimenter avec enthousiasme jusqu’à ce qu’elles fonctionnent. Les deux étaient le type d’étudiant destiné à devenir le maître, ne serait-ce que la possibilité d’apprendre de l’un d’eux.

Où serait un joueur comme Pep Guardiola sans Johan Cruyff ?

Où serait un joueur comme Xavi sans Pep Guardiola ?

Génial, mais ne réalisant pas leur véritable potentiel.

En tant que nouveau manager, nous attendons maintenant avec impatience de voir si la troisième évolution du génie barcelonais se concrétisera avec Xavi.

Cette fois, cependant, il faudra plus que des prouesses tactiques.

Xavi a raison d’expliquer à ses joueurs et au monde quelle sont sa philosophie et ses attentes footballistiques, même si elles semblent grandioses. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas amener ce groupe de joueurs de Barcelone à rejouer au football total s’il pouvait le demander à Al Sadd.

Ce style de jeu est quelque chose avec lequel la plupart des fans de football se sont familiarisés. Nous connaissons la façon dont le Barça domine en possession quand nous le voyons, mais ce n’est qu’une partie de l’équation.

Le succès à Barcelone a toujours été plus que gagner. Être le rival du Real Madrid royal a enseigné la dure leçon que si vous dépensez suffisamment d’argent, vous pouvez généralement trouver un moyen de gagner des trophées. Mais Barcelone n’est pas le Real Madrid, et si le règne de Bartomeu a prouvé quelque chose, c’est qu’il ne faut pas copier leur approche.

Revenez sur ce qui rend le jeu spécial. Pas seulement la possession, mais embrasser le travail acharné de récupérer le ballon dans des zones avantageuses. Le ballon, en effet, est une chose précieuse à avoir, alors battez-vous pour lui, et quand vous l’avez, prenez-en soin en le partageant largement et rapidement.

Beaucoup de ces joueurs du Barça connaissent les tactiques que Xavi essaiera de transmettre. Comme un élève satisfait avec une note de passage, ils ont le texte mémorisé, mais ils ont perdu l’enthousiasme qui découle de la mise en œuvre de ces connaissances dans un monde du football en constante évolution et de la réussite.

C’est le travail numéro un pour Xavi. Rendre l’étude du football amusante à nouveau. Tellement amusant qu’à la fin de chaque séance d’entraînement, ils ont hâte de montrer ce qu’ils ont appris devant 100 000 fans inconditionnels du Camp Nou.

Mais ce n’est pas tout. Les conditions pour Xavi sont bien moins favorables que ce dont Pep a hérité avec l’excitation résiduelle de l’ère Ronaldindo, et le début de la légende de Messi, et des étudiants vedettes Xavi et Iniesta là pour coller le projet ensemble. Sans parler de l’un des meilleurs arrières droits à avoir jamais joué au jeu.

En parlant de Dani Alves, la sagesse de Xavi de le faire venir sans hésitation est claire. Il a besoin d’un meilleur vestiaire avec un vrai leader et vainqueur, auquel les joueurs répondront. Il est désormais le capitaine de facto de cette équipe, regrettent Gérard Pique et Sergio Busquets.

Et non, cela ne veut pas dire qu’il ne croit pas en Sergino Dest. Personne ne profitera plus de l’arrivée d’Alves que l’Américain. J’ai hâte de voir ce que cela fait pour son développement.

Et pourtant, même une amélioration de l’attitude et du leadership ne suffira pas à apporter le succès à Xavi et au club qu’il aime.

Il devra à nouveau faire de La Masia la meilleure académie du monde. Il peut le prouver en faisant passer des personnalités comme Pedri et Ansu Fati des meilleurs aux meilleurs au monde à leur poste. Et à partir de là, assurez-vous que l’équipe du Barca B respecte les mêmes normes élevées que les seniors.

Et qu’en est-il des actifs oubliés et sous-performants ? Peut-il débloquer le meilleur d’Ousmane Dembele et le garder en bonne santé ? Il semble déterminé à essayer.

Peut-il trouver un rôle pour Samuel Umititi qui nous rappelle tout le potentiel que nous avons vu il n’y a pas si longtemps ? Quel bonus footballistique et financier ce serait, et si l’on en croit les rapports, le Français a pris vie à l’entraînement la semaine dernière, et cela n’est pas passé inaperçu.

Peut-être qu’il semble que nous en demandons trop lorsque vous énumérez tout comme ça.

Sauf que c’est ce que les grands managers des grands clubs font jour après jour.

Xavi le sait et relèvera le défi.

C’est couler ou nager, et pas de lune de miel, avec l’Espanyol, Benfica et le Bayern Munich parmi les premiers. Il sera essentiel de créer une dynamique pour permettre à l’équipe de traverser les premiers jours de ce prochain chapitre.

Il aura plus de temps et de patience que la plupart des managers compte tenu des circonstances, mais il y a toujours urgence.

Gagner ou perdre, ça va être fascinant de regarder son esprit au travail alors qu’il essaie de résoudre ce casse-tête complexe.

Et pour tous ceux qui regardent, cela compte pour quelque chose.

Nul doute qu’il y aura des bosses sur la route, mais c’est un voyage pour lequel s’embarquer.

Il est temps de laisser le passé derrière vous.