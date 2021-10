Xavi Early Favorite pour remplacer Ronald Koeman à Barcelone

L’ancien milieu de terrain de Barcelone, Xavi, est le premier favori pour remplacer Ronald Koeman en tant que manager du club, selon Fabrizio Romano.

Un autre ancien patron d’Everton, Roberto Martinez, figure également sur une liste de candidats potentiels.

Xavi se dirige vers Barcelone pour remplacer Ronald Koeman en tant que manager

Contact déjà établi

Le rapport indique que le premier contact entre Xavi et son ancien club de Barcelone a été établi il y a des semaines. Il est également affirmé que le vainqueur de la Coupe du monde aimerait revenir, ce qui rend un accord très probable.

Ayant gagné pratiquement tout ce qu’il pouvait en tant que joueur, Xavi a poursuivi ses succès au cours de sa carrière d’entraîneur – qui a commencé en 2019 – jusqu’à présent. Il est l’actuel manager d’Al-Sadd au Qatar.

Le joueur de 41 ans a remporté la Qatar Stars League, deux Qatar Cups, une Qatari Super Cup, deux Emir of Qatar Cups et la Qatari Stars Cup depuis qu’il est devenu entraîneur avec l’équipe avec laquelle il a terminé sa carrière de joueur.

Xavi y avait passé quatre années couronnées de succès en tant que joueur avant de se lancer dans une carrière d’entraîneur.

Grand défi pour Xavi s’il devait retourner à Barcelone

L’augmentation des niveaux d’Al-Sadd à Barcelone est évidemment un tout autre jeu de balle, mais peu de joueurs connaissent mieux le club.

En tant que joueur, il a fait 767 apparitions pour Barcelone, contribuant à plus de 250 buts et remportant huit titres de champion et quatre Ligue des champions, parmi de nombreuses autres distinctions.

Au Qatar, il a entraîné des noms familiers tels que Santi Cazorla et Andre Ayew.

La tâche à accomplir serait de grande envergure étant donné les difficultés financières bien rapportées de Barcelone. Ils occupent la neuvième place de la Liga, à six points du sommet, et n’ont remporté qu’un seul de leurs trois matches de Ligue des champions à ce jour. Cela, associé à leurs luttes en dehors du terrain et à la dépendance vis-à-vis des jeunes joueurs du club pour intensifier et contribuer à tout renouveau, en fait un rôle difficile pour tout le monde. Mais si quelqu’un peut inspirer cette équipe de Barcelone, c’est un homme qui a été là pour les grands succès du club et qui a fait partie intégrante de tout cela.

Romano rapporte également que d’autres candidats, comme Roberto Martinez, savent déjà que Xavi est le favori pour prendre la relève en ce moment.

