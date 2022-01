Xavi espère retrouver les joueurs clés de Barcelone pour le choc de Grenade – rapport

Barcelone pourrait être prêt à accueillir une multitude de joueurs pour le match de Liga de samedi à Grenade lors du dernier match de l’équipe avant de se diriger vers la Supercoupe d’Espagne.

Diario AS rapporte que Memphis Depay et Ansu Fati devraient être jugés aptes pour le match et seront rejoints par Pedri s’il est négatif pour Covid-19.

Xavi espère également que Gavi et Ez Abde seront disponibles après des matchs manqués à cause du coronavirus, tandis que Luuk de Jong est de retour après avoir été suspendu contre Linares.

Clément Lenglet et Samuel Umtiti pourraient également être en forme pour le voyage vers le sud. Le duo a été exclu du choc de la Copa del Rey avec une gastro-entérite.

Le rapport estime également que le Barça n’a pas encore exclu Ferran Torres du match, ce qui semble un peu optimiste. La nouvelle signature est également actuellement auto-isolante et n’a pas été enregistrée, mais cela pourrait changer si le Barça peut déplacer Philippe Coutinho.

Aston Villa semble être une destination possible pour le Brésilien. Les dernières spéculations affirment que Coutinho est déjà à la recherche d’une maison en Angleterre avant un retour en Premier League.