« Xavi est idéal pour le Barça »

31/10/2021 à 00h05 CEST

L’entraîneur d’Alavés, Image de balise Javier Calleja, a déclaré que « le meilleur reste à venir » et qu’ils ont « une marge de progression » après avoir fait match nul 1-1 au Camp Nou contre Barcelone et ajouté 7 des 9 derniers points possibles.

« Cela a beaucoup de mérite de venir sur ce terrain et d’avoir des options pour gagner et défendre comme nous l’avons défendu.. J’apprécie vraiment l’effort de toute l’équipe et la solidarité que les joueurs ont eue contre un rival comme le Barça, malgré les difficultés qu’ils traversent », a analysé Calleja.

De plus, il a remarqué un changement dans l’attitude de l’équipe lorsqu’il s’agissait de recevoir un but : « Quand vous faites un très bon travail au niveau défensif et que vous voyez que le Barça vous devance, vous pouvez les accuser. Mais ça n’a pas été comme ça. On a su jouer. avec ce tableau contre. Par contre, en début de saison l’équipe accusait trop les buts contre ».

Sur l’étendue des blessures à Joaquín ‘Ximo’ Navarro et Edgar Méndez, qui a dû quitter le jeu prématurément, a déclaré que le défenseur « s’est fait mal au genou », mais qu’il ne sait pas « si c’est grave ou seulement pour quelques jours » et que le milieu de terrain « a une surcharge au niveau des adducteurs », où » il a remarqué une petite piqûre. «

Interrogé sur son avis sur l’éventuel successeur de Ronald Koeman sur le banc, Xavi Hernández, a admis que pour lui « c’est l’entraîneur idéal du Barça, personne ne connaît mieux le club que lui et il a la philosophie du Barça dans les veines ».