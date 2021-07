“Xavi et Iniesta ont inspiré ceux qui aiment le football”

04/07/21 à 21h40 CEST

On parle beaucoup, et pour cause, du milieu de terrain de l’équipe italienne, au point de se comparer aux meilleurs de l’histoire. L’un de ses composants est Nicoló Barella, le footballeur de l’Inter, comme il l’admet lui-même, est plus arrivant, tandis que Jorginho et Verratti sont “deux phénomènes dans la manipulation du ballon”.

Barella s’est arrêté à la salle de presse de Coverciano, le centre de haute performance de la périphérie de Florence qui est le siège de la “azzurra” pour parler du duel contre l’Espagne et prévoit “un grand match”. “On veut tous les deux le ballon et on espère qu’il sera à nous”, assure le joueur de l’Inter, qui met en avant” la mentalité de vainqueur & rdquor; que Roberto Mancini les a forgés.

De grands champions

L’Italie est excitée avec son équipe, et surtout avec un noyau qui donne beaucoup à dire. Barella reconnaît que « c’est agréable de recevoir autant de compliments, mais le travail appartient à tout le groupe & rdquor ;, et lorsqu’on l’interroge sur les références, il est clair : « L’Espagne a eu de grands champions. Il est facile de dire que Xavi et Iniesta nous ont inspirés, mais ils ont en fait inspiré tous ceux qui aiment le football.

Le milieu de terrain actuel de La Roja est également un motif d’éloge de Nicoló Barella. “Busquets fait partie des meilleurs au monde depuis des années et il le montre au Barça et avec l’Espagne. Je ne peux que vous féliciter. Et il y a aussi Pedri et Koke, j’espère qu’on pourra les surpasser & rdquor;, souhaite-t-il.

Barella n’est pas né lorsque l’Italie a remporté la Coupe du monde 1990, il l’a fait sept ans plus tard, mais espère que son peuple « sera si heureux & rdquor; comme il était dans cette conquête.