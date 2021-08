Xavi et son Al Sadd accélèrent avec des buts contre Figueres

in

09.08.2021 à 23:35 CEST

Xavi Hernández poursuit sa pré-saison Al Sadd pour la Catalogne. Et ils continuent, au point de marquer des buts, à filmer la campagne à venir. Les Qataris battent l’UE Figueres 5-3 dans un duel qu’ils ont commencé à perdre et ont réussi à revenir grâce à Santi Cazorla et Andre Ayew.

Joel Arimany a marqué un doublé avant vingt minutes de jeu pour mettre en difficulté ceux de Terrassa. Avec l’avantage de l’équipe catalane, tout s’est arrêté.

Pour la seconde mi-temps, Al Sadd a sauté avec un autre tonique et avec l’esprit d’un retour. Andre Ayew, un ajout récent à ce marché, a posé la première pierre du retour avec 2-1. Bounedjah a fait de même avec un doublé et Santi Cazorla a marqué sur penalty. Manai a condamné le duel avec 5-2, laissant Serge au rabais avec le troisième de Figueres.

Le prochain duel de Xavi et sa famille sur la scène catalane Ce sera contre Sabadell le 13 août, face à l’ancien Barça avec Antonio Hidalgo, un coéquipier de football des jeunes du Barça.