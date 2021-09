Xavi et Thierry Henry liés au travail à Barcelone alors que Ronald Koeman fait face à plus de questions sur l’avenir après un terrible match nul 0-0 avec Cadix, alors que Roberto Martinez et Erik Ten Hag jouent le rôle

Le cauchemar vivant de Barcelone continue alors que la pression augmente sur Ronald Koeman.

Parallèlement à la crise financière du club, les résultats sur le terrain n’ont rien fait pour remonter le moral et, même si le club veut licencier le Néerlandais, ils sont confrontés à une tâche difficile pour trouver son remplaçant.

Koeman est sous pression en tant que patron de Barcelone

Une défaite démoralisante contre le Bayern Munich en Ligue des champions il y a quelques semaines, suivie de mauvais matchs contre Grenade puis Cadix jeudi soir – ont vu le travail de Koeman être gravement menacé.

Le Néerlandais avait précédemment insisté sur le fait que le club était toujours derrière lui, cependant, leur humeur a peut-être changé depuis après leur dernier revers.

Barcelone n’a pas encore perdu en Liga mais n’a remporté que deux de ses cinq premiers matchs, l’ère post-Lionel Messi commençant à gémir.

Et cela s’est poursuivi jeudi alors que les géants catalans étaient tenus dans une impasse sans but, dans laquelle les hôtes de Cadix ont réussi plus du double du nombre de tirs de Barcelone – 13 à six.

La pression sur Koeman ne faisant que croître, un certain nombre de noms ont été liés à la sellette du Camp Nou, dont deux grands de Barcelone.

L’ancien manager d’Everton et actuel patron de la Belgique, Roberto Martinez, a été l’un des entraîneurs liés à ce rôle.

Martinez a été lié comme remplaçant de Koeman

Koeman a récemment déclaré lors d’une conférence de presse que le club était toujours en retard

L’Espagnol, cependant, n’a pas tardé à éteindre cette flamme de transfert, comme il l’a dit à Eurosport : “Il n’y a rien dedans, rien à dire de ma part.

« Lorsque vous perdez trois matchs, les rumeurs disent que vous allez vous faire virer. Quand tout va bien et que vous obtenez de bons résultats, les rumeurs sont toujours là mais il n’y a rien à dire pour le moment.

Compte tenu de la relation du Barca avec l’Ajax, ce n’est pas non plus une surprise de voir leur patron Erik Ten Hag lié au travail.

Cependant, comme Martinez, le Néerlandais a pris ses distances par rapport au remplacement de son compatriote.

« Qu’est-ce que cela a à voir avec moi ? Je suis concentré sur l’Ajax », a déclaré le joueur de 51 ans.

“Ces rumeurs sont amusantes pour vous, mais pas pour moi”.

Ten Hag, comme Martinez, s’est distancié du travail au Barca

Avec deux noms expérimentés qui se sont retirés de la course, le club devra chercher ailleurs et, selon les informations, le Barça envisage de nommer un autre ancien joueur.

Ayant joué 767 fois pour Barcelone, gagnant tout au niveau du club, l’ancien capitaine Xavi Hernandez est devenu une cible.

Il aurait de bonnes relations avec le directeur sportif du club Jordi Cruyff et a un respect mutuel avec le président, Joan Laporta.

Xavi est actuellement en charge du côté qatari d’Al-Sadd, mais pourrait bientôt reprendre les rênes du Barça

Aux côtés de Xavi, son ancien coéquipier Thierry Henry a également été pressenti pour le rôle.

Selon Mundo Deportivo, Le Français a été envisagé il y a quelques années lorsque le club cherchait des remplaçants après s’être séparé d’Ernesto Valverde.

À l’époque, il était trop inexpérimenté au goût du Barça, mais a depuis occupé les postes les plus importants à Monaco et à l’Impact de Montréal et est maintenant un sérieux candidat pour occuper ce qui semble être le travail le plus difficile du football en ce moment.

Laporta a acheté Henry en tant que joueur et pourrait le faire revenir mais cette fois en tant que manager

