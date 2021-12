Xavi fait allusion au résultat du transfert de Man Utd avec une mise à jour révélatrice sur le dernier obstacle

L’avenir d’Ousmane Dembele – qui a noué des liens avec de nombreuses équipes de Premier League, dont Manchester United – a été évoqué par le patron de Barcelone, Xavi.

L’attaquant français, 24 ans, est dans la dernière année de son contrat au Camp Nou. Barcelone manque désespérément de puissance de feu éprouvée à l’heure actuelle. Lionel Messi et Antoine Griezmann sont partis cet été. La récente retraite de Sergio Aguero les a privés d’encore plus de puissance de frappe dans le dernier tiers.

En tant que tel, la sortie potentielle de Dembele en janvier était devenue un sujet de discussion majeur pour Barcelone et le nouveau patron Xavi.

Le 1er janvier, Dembele sera libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers avant un changement d’été. Alternativement, un prétendant pourrait proposer un transfert en janvier pour battre ses rivaux à sa signature – quelque chose que le Barça aurait été ouvert à la sanction.

L’élite anglaise avait tous été liée à Dembele au cours des derniers mois. L’intérêt de Liverpool était le plus logique avec Mohamed Salah et Sadio Mane face à un mois de service à la CAN.

United n’a pas pu être écarté de la course après que le média espagnol Mundo Deportivo a révélé l’intention de Ralf Rangnick de faire de Dembele sa première signature. Ils ont déclaré qu’un contact de United avait été établi avec l’agent de Dembele. Cependant, le une forte concurrence dans l’attaque des Diables rouges était un moyen de dissuasion potentiel.

Maintenant, Xavi a fourni une mise à jour sur le statut de Dembele avec la fenêtre d’hiver à seulement quinze jours.

Ce faisant, il a fait naître l’espoir que Dembele snoberait toutes les offres et rédigerait de nouvelles conditions. Cependant, il a admis que l’agent du joueur devra d’abord être motivé.

Dembele « veut continuer » à Barcelone – Xavi

« Je me sens à nouveau positif avec lui », a déclaré Xavi (via BarcaUniversal).

« Ousmane dit qu’il veut continuer, qu’il est heureux ici.

« Il s’agit de s’entendre avec son représentant. Il connaît l’importance qu’il aura s’il reste.

L’agent de Dembele a été supposé en octobre être la force motrice derrière les rumeurs de sortie de son client. Mundo Deportivo a décrit l’agent comme « lavage de cerveau » Dembele en lui faisant croire qu’un déménagement était dans son meilleur intérêt.

Les commentaires de Xavi suggèrent que Dembele est désormais d’accord pour rester en Espagne. Comme on l’a laissé entendre précédemment, c’est son agent qui sera le dernier obstacle avant que la saga des transferts puisse enfin être mise au lit.

Quelle est la prochaine étape pour Pierre-Emerick Aubameyang ? Six destinations possibles pour l’attaquant d’Arsenal

Les finances de Barcelone révélées dans le swoop de Cavani

Pendant ce temps, Barcelone est prêt à ajuster son approche afin de finaliser le transfert d’Edinson Cavani, selon des informations.

La retraite de Sergio Aguero a laissé Barcelone chercher des renforts en janvier.

Déjà lié à une sortie cet été, Cavani a engagé son avenir jusqu’à la fin de la campagne. Mais il fait partie de ceux qui ont souffert depuis le retour de Cristiano Ronaldo.

Barcelone pourrait être son salut, bien que des doutes aient récemment été émis sur les chances de transfert en raison d’un obstacle contractuel. On a prétendu que Le Barça ne voulait lui offrir des conditions que jusqu’à la fin de la saison. Cavani, en revanche, préférerait s’inscrire jusqu’en 2023.

Maintenant, il semble qu’ils trouvent un terrain d’entente. Selon Gerard Romero, Barcelone fait maintenant une offre de 18 mois à Cavani.

Malgré leurs problèmes financiers, ils sont en mesure de lui offrir un salaire annuel de 3,5 millions d’euros jusqu’à la fin de la campagne en cours. De plus, il pourrait recevoir des primes de performance allant jusqu’à 1 M€. Pour toute la saison 2022-2023, son salaire s’améliorerait encore à 4 millions d’euros plus 1,5 million d’euros de compléments.

TyC Sports rapporte que Cavani a précisé que Barcelone était sa destination de premier choix. Dans cet esprit, il a refusé une nouvelle approche de Boca Juniors, qui voulait l’emmener en Argentine.