Xavi fait l’éloge de Gavi « spectaculaire » après que Barcelone ait battu Elche

Le patron de Barcelone, Xavi, a fait l’éloge du milieu de terrain de 17 ans Gavi après la victoire 3-2 de samedi sur Elche au Camp Nou en Liga.

Gavi était l’homme du match pour les hôtes et a marqué son premier but pour le club avec un brillant effort en solo pour mettre le Barça à deux après que Ferran Jutgla ait porté le score à 1-0.

L’adolescent a ensuite préparé Nico Gonzalez pour le vainqueur tard dans une performance qui a certainement impressionné son manager.

« Ce qui est surprenant, c’est son âge, il a 17 ans et regarde comment il est en compétition. Aujourd’hui, il a fait la différence avec un but et une passe décisive », a-t-il déclaré.

« Plus que tout, son travail est spectaculaire. Nous sommes heureux de l’avoir et je ne veux le comparer à personne. Il n’y a pas de plafond pour lui.