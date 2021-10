Xavi fait l’éloge de l’adolescent barcelonais Gavi

Xavi a parlé du milieu de terrain de Barcelone Gavi et a clairement indiqué qu’il était un grand fan de la dernière starlette du club.

Gavi n’a eu que 17 ans en août, mais a fait son entrée dans la première équipe cette saison sous la direction de Ronald Koeman et a également reçu ses débuts en Espagne de Luis Enrique.

L’adolescent semble déjà prêt à devenir un habitué du milieu de terrain pour le club et le pays et Xavi sait qu’il est un talent particulier.

«C’est un gars avec tellement de talent. Ce qui me surprend le plus, c’est qu’il n’a que 17 ans et qu’il concourt comme un gars de 30 ans », a-t-il déclaré.

« Il montre déjà à seulement 17 ans qu’il peut concourir au plus haut niveau. C’est incroyable. Techniquement, il est très bon et il a aussi les qualités physiques pour réussir. Il a tout pour réussir et a un grand avenir devant lui.

Origine | Diario AS