Xavi fait l’éloge d’Ousmane Dembele après la victoire de Barcelone en Copa del Rey

L’entraîneur de Barcelone Xavi a fait l’éloge d’Ousmane Dembele après que le Français est sorti du banc et a marqué lors d’une victoire 2-1 sur Linares en Copa del Rey mercredi.

Dembele était un nom surprise dans l’équipe de la journée après avoir renvoyé un test Covid-19 négatif mais a commencé le match sur le banc.

Cependant, Xavi a appelé l’attaquant à la mi-temps, avec Barcelone 1-0, et il est entré en jeu et a marqué l’égalisation avec son premier but de la saison.

Le patron de Barcelone a félicité Dembele après le match et a également admis qu’il n’y avait eu aucun progrès dans sa situation contractuelle.

«Nous avions besoin de lui et il a livré. Il a fait la différence, il aurait pu marquer un autre grand but aussi, je suis content de lui », a-t-il déclaré. « En termes de football, il n’y a rien à dire, très bien en tête-à-tête, c’est ce dont nous avons besoin, il n’y a rien de nouveau sur la question du renouvellement. »

Ferran Jutgla a ensuite remporté le vainqueur pour Barcelone et Xavi a également parlé des luttes de son équipe contre l’opposition de troisième niveau.

« Ce fut une journée difficile car tout le monde s’attendait à une victoire mais le football n’est plus comme ça. Il est difficile d’attaquer une équipe ordonnée », a-t-il ajouté. « On le voit, toutes les équipes de la Liga souffrent, tout le monde travaille tactiquement et physiquement. « J’ai dit à mes joueurs qu’ils étaient meilleurs que les adversaires, mais je leur ai dit que deux choses pouvaient nous arriver, une expulsion ou ne pas égaler l’intensité de Linares, et c’est exactement ce qui nous est arrivé dans les premières minutes. » Origine | Journal Sportif

Dembele a eu une grande chance de marquer son deuxième du match en fin de match. Le Français a fait preuve d’une grande habileté pour travailler une ouverture et courir dans la surface de réparation, mais a ensuite écrasé un tir contre la barre transversale.