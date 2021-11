Xavi Hernández a beaucoup de travail : Barcelone est toujours la même

11/07/2021 à 12:00 CET

pari

Les partis en LaLiga Santander avant les arrêts de l’équipe nationale sont particulièrement importants. Si tu gagnes, les deux semaines de travail à venir sont vécues différemment. Maintenant, si vous perdez… Et c’est ce qui est arrivé à Barcelone.

Avec l’arrivée de Xavi Hernández à l’horizon, Sergi Barjuán a affronté le dernier match devant la première équipe de Barcelone, et ça ne s’est pas bien passé. Les Catalans se sont reposés en gagnant 0-3 et dans les 45 secondes qui ont suivi, la débâcle est survenue.

Les celtique a fini par revenir avec un grand Iago Aspas et il a réussi à faire crever une fois de plus le Barça. Xavi Hernández a beaucoup de travail devant lui. Il doit récupérer des joueurs comme Piqué et Sergi Busquets, qui sont à leur meilleur niveau. Et, surtout, il doit remonter le moral qui est en lambeaux.

Côté tactique, le champion du monde et d’Europe avec l’Espagne arrive avec le tiki-taka sous le bras. Les fans sont impatients d’accueillir ce qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de leur histoire et plus si cela vient avec l’idée du jeu qui a toujours été pratiqué au Can Barça.

Le problème est que les joueurs qui composent actuellement L’équipe de Barcelone n’est pas la même que celle qui a partagé un vestiaire avec Xavi. Tout a beaucoup changé et la question est de savoir si la légende blaugrana se rapprochera encore un peu de ce qu’il a fait en tant que joueur.