Xavi Hernández admet qu’il aimerait entraîner cinq équipes de Premier League

11/08/2021 à 16h52 CEST

L’ex footballeur du FC Barcelone, Xavi Hernandez il est toujours l’entraîneur du L’équipe qatarie d’Al Sadd Celui avec lequel il a débuté en 2019, après avoir pris la décision de prendre sa retraite en tant que joueur. Mais lors d’une conférence de presse, le Catalan, assuré qu’il aimerait diriger à l’avenir à certaines des équipes géantes de la Première ligue.

Xavi Hernández rêve de diriger son ancienne équipe du Barça, mais il a également précisé que une autre alternative qui vous passionne en tant qu’entraîneur est la Premier League, louant son “ambiance, stades pleins“en plus de ses joueurs.

L’ancien milieu de terrain a déclaré à Sky Sport en 2019 : “Evidemment si je devais choisir, je choisirais une grande équipe, Manchester City ou Manchester United, Chelsea, Arsenal ou Tottenham”. “En outre, Jurgen Klop, Mauricio Pochettino, Unai Emery et beaucoup plus de gens qui y sont allés et font un travail extraordinaire“il a continué.

Le champion du monde aussi Je parle de son ancien entraîneur Pepe Guardiola, qui est désormais manager à Manchester City : “Pep Guardiola est le meilleur entraîneur du monde et je suis une recrue. La comparaison a eu lieu en tant que joueur mais maintenant nous ne pouvons pas être comparés. Je suis amoureux du football de Pep Guardiola“.” Vous pouvez gagner en jouant au football de différentes manières, mais J’aime mieux ceux de City et Guardiola. Je suis beaucoup la Premier League et j’aime ça. C’est une personne brillante, exigeante, passionnée, obsessionnelle, c’est pourquoi il fait si bien. Il transmet beaucoup au footballeur. J’ai beaucoup appris et j’ai apprécié mon temps avec lui“il ajouta.

En revanche, le champion de quatre titres de Ligue des champions et de huit titres de Liga avec Barcelone, a admis que les géants espagnols seraient sa première option : “Je ne le cache pas, mon objectif est de retourner en Europe et de retourner au Barça.”