Xavi Hernandez devient le favori, Roberto Martinez et Marcelo Gallardo parmi les favoris pour le poste au Camp Nou après le limogeage de Ronald Koeman

Ronald Koeman a été limogé cette semaine après une mauvaise forme de Barcelone et l’attention a immédiatement attiré l’attention sur le potentiel de leur ancien milieu de terrain et légende Xavi Hernandez à prendre le contrôle.

Il y a quelques autres candidats pour l’énorme rôle de la Liga, dont Antonio Conte, Roberto Martinez et Marcelo Gallardo.

Xavi a passé une longue carrière à Barcelone et a fait ses adieux lors de son dernier match au Camp Nou

Koeman était déjà sous une pression immense, mais les performances n’ont pas été à la hauteur de ce à quoi Barcelone est habituée et à laquelle il s’attend, et leur défaite contre le Rayo Vallecano a été la goutte d’eau.

Les géants de la Liga occupent désormais la neuvième place du classement, six points en dessous des leaders de la ligue et des rivaux d’El Classico, le Real Madrid.

Presque instantanément, la légende barcelonaise Xavi est devenue la favorite pour occuper le poste vacant.

Xavi a quitté Barcelone en 2015 et est allé à Al Sadd au Qatar où il a passé quatre ans à jouer, puis a dirigé l’équipe.

Son mandat là-bas a clairement eu un effet énorme car l’équipe domine désormais la Qatar Stars League où elle a remporté la saison 2020/21 par 13 points.

L’équipe de Xavi a désormais remporté sept victoires sur sept matchs en championnat cette saison et a même remporté la Coupe Emir la semaine dernière.

Après avoir passé près de deux décennies à Barcelone, son favoritisme le place à l’écart de tout autre concurrent.

Cotes du prochain manager de Barcelone

Xavi Hernandez 1/9 Roberto Martinez 17/2 Marcelo Gallardo 10/1 Antonio Conte 12/1 Oscar Garcia 14/1 Ralf Rangnick 14/1 Erik Ten Hag 16/1 Joachim Low 19/1 Andre Villas-Boas 22/1 Marcelo Bielsa 22/1 Albert Capellas Herms 22/1 Andrea Pirlo 22/1 Domenec Torrent 22/1 Thierry Henry 22/1

Martinez est le suivant dans les cotes de paris selon Betfair, et a régulièrement réussi dans les ligues de football d’Angleterre depuis 2007, lorsqu’il a pris le relais à Swansea City.

Il a également continué à Wigan et Everton pendant de longs séjours et en 2016 a assumé le rôle lucratif de gérer l’équipe nationale belge.

En raison du fait que l’équipe étoilée n’a pas remporté les trophées attendus, son séjour en Belgique a été remis en question ces derniers temps.

L’entraîneur argentin Gallardo fait également partie des favoris mais sa carrière d’entraîneur est toujours restée dans son pays d’origine et a passé sept ans à River Plate.

Conte a été lié à de nombreux emplois en Premier League, le poste de Newcastle étant l’un des plus discutés avec le potentiel d’un énorme déménagement à Manchester United.

