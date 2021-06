Xavi : je me sens prêt à entraîner Barcelone

Xavi Hernandez a de nouveau évoqué la possibilité de prendre en charge Barcelone et dit qu’il se sent maintenant prêt pour le rôle.

L’ancien milieu de terrain a refusé le poste dans le passé, mais ses derniers commentaires suggèrent que si le Barça demande à nouveau, il pourrait bien dire oui cette fois-ci.

« Je suis toujours sur le marché ! Le club a décidé de continuer avec Koeman et je lui souhaite le meilleur. Au cours de ces quatre derniers mois, je n’ai eu aucun contact avec [Laporta] ou quelqu’un du conseil d’administration.

“Je ne sais pas quand le moment arrivera mais, pour moi, ce serait un rêve de retourner au Barça un jour. Je ne suis pas pressé, honnêtement, mais j’espère que cela arrivera.

« Je comprends que les gens pensent que je ne suis pas prêt, mais je tiens à préciser que je le suis. Je connais le club, l’environnement… J’entraîne à un niveau professionnel, pas d’enfants, et je me sens préparé.

« Les gens ont aussi critiqué [Pep] Guardiola et [Zinedine] Zidane avant de prendre en charge le Barça et [Real] Madrid. Mais Koeman est l’entraîneur maintenant et vous devez respecter cela. Je ne veux pas qu’il y ait un débat permanent à ce sujet.