Xavi : Jouer comme ça, Barcelone peut rivaliser avec n’importe qui

Le patron de Barcelone, Xavi, était d’humeur confiante après le match nul 0-0 de mardi contre Benfica en Ligue des champions et est convaincu que l’équipe peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le résultat laisse Barcelone à la deuxième place du groupe et a probablement besoin d’une victoire au Bayern Munich lors de son dernier match pour progresser.

Xavi pense que son équipe peut marquer trois points à l’Allianz Arena et est satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à présent de ses joueurs.

« Ce qui me rend le plus optimiste, c’est de voir l’équipe jouer de cette façon », a-t-il déclaré.

« En jouant comme ça, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui. Vu ce que j’ai vu, nous pouvons aller à Munich et gagner. La bonne nouvelle est que nous dépendons toujours de nous-mêmes.

« Nous étions la meilleure équipe. Ce fut un bon match. Si nous n’avions marqué qu’un seul but, cela aurait été un grand match. Au final, c’est un point qui semble beaucoup moins.

« En étant positif, je pense que nous avons bien joué. L’idée fait son chemin. Il nous manquait juste cet objectif. C’est le Barça que nous voulons mais nous devons être plus cliniques. C’est un but en deux matchs — et c’était un penalty.

« Nous devons redonner confiance aux joueurs qui marquent des buts. Je ne parle pas seulement des attaquants non plus, mais aussi des milieux de terrain qui arrivent des profondeurs. »

Origine | ESPN