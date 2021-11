Xavi : Le retour à Barcelone serait spectaculaire

Xavi a parlé de son avenir mercredi après le match nul 3-3 de son équipe contre Al Duhail et a déclaré qu’il avait hâte de « rentrer chez lui » à Barcelone.

Les géants catalans ont envoyé le vice-président Rafa Yuste et le directeur du football Mateu Alemany à Doha pour des entretiens avec Al Sadd dans l’espoir d’installer Xavi en remplacement de Ronald Koeman.

Al Sadd a publié une déclaration plus tôt insistant sur le fait qu’ils sont « engagés à garder » Xavi, mais l’entraîneur a maintenant exprimé ce qu’il veut.

« Les deux clubs sont en pourparlers. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je suis une personne positive. C’est une question de bon sens. Ils doivent être d’accord. Voici le problème. Cela fait des jours que je parle au Barça, tout est prêt. Les deux clubs connaissent ma position et j’espère qu’elle sera bientôt résolue. «Je suis très excité de rentrer à la maison, j’espère que cela se produira. Revenir à Barcelone serait spectaculaire, bien sûr, ce serait excitant. « Quel que soit l’entraîneur qu’il soit, il n’a pas besoin d’être un messie. Bien sûr, l’enthousiasme et la positivité doivent revenir. Nous voulons voir un Barça différent. « Hier, nous avons vu autre chose. Nous devons faire une équipe. Y retourner serait une étape passionnante dans ma carrière. Nous verrons si cela finit par arriver. Origine | Journal Sportif

Xavi aurait déjà dit au revoir à ses joueurs d’Al Sadd et Santi Cazorla fait partie de ceux qui lui souhaitent bonne chance. Il a déclaré: « Nous souhaitons le meilleur à Xavi, nous voulons que ce soit le meilleur pour lui. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi. Il est maintenant temps d’attendre et de voir ce qui se passe.

On pense que Barcelone, Al Sadd et Xavi se rencontreront ce soir dans le but de trouver une voie à suivre, selon Mundo Deportivo. Le plan est de « partager les positions de toutes les parties et de trouver un moyen de se rencontrer pour parvenir à un accord satisfaisant pour tous ».