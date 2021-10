Xavi, meilleur entraîneur de septembre au Qatar

14/10/2021 à 21:37 CEST

Xavi Hernández, entraîneur d’Al Sadd, a débuté la Ligue avec 15 points en cinq matchs, avec 20 buts en faveur – une moyenne de quatre par match – et seulement cinq contre à ses cinq victoires, dont quatre en septembre pour être le « meilleur entraîneur » du mois en Ligue qatarie.

Son équipe a battu Al Sailiya 2-0, Qatar SC 3-1, Al Rayyan 4-2, Al Shamal 7-2 -les quatre en septembre- et Al Arabi 4-0, dans cet ordre, pour imposer le rythme en tête. du classement du championnat dont il est l’actuel champion.

Personne n’a gagné plus de matchs dans ce parcours de la Ligue qatarie et personne n’a marqué plus de buts que le bloc dirigé par Xavi, qui compte trois points d’avance sur le deuxième, Al Duhail.