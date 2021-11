Xavi montre déjà ses pousses vertes

22/11/2021

Le à 10:04 CET

Celui de Terrassa a les idées très claires et alors que le Barça tenait le soufflet, il a réussi à les capter sur le green. Pour commencer, Il a déjà conquis le public dévoué du Camp Nou du plateau, présentant un onze marqué par la jeunesse. Il a été courageux de donner le titre à un garçon de 17 ans. Ilias a commencé le travail de groupe qui a abouti à un niveau supérieur Abde. Le marocain est impressionnant.Pression vers l’avant après la perte, vouloir toujours jouer dans le terrain de l’adversaire, des intérieurs très mobiles et des voies larges. Le jeu de position de Xavi Hernández a déjà fait fleurir les premières pousses vertes. Le Barça a remporté 11 tirs contre l’Espanyol en première mi-temps (quatre au but), son record le plus élevé en une première mi-temps d’un match cette saison, toutes compétitions confondues.

11 – @FCBarcelona_es a terminé 11 fois contre l’Espanyol (quatre cadrés), son record le plus élevé en première mi-temps d’un match cette saison, toutes compétitions confondues. Choux pic.twitter.com/PBNXAZTfTx – OptaJose (@OptaJose) 20 novembre 2021

Mais que ne peut-on pas demander, du moins pour l’instant, c’est que soudainement les attaquants -Memphis n’est pas un « tueur » à utiliser- le brancher quand il y a seulement quelques semaines ils ont vu le ballon carré ou que la condition physique s’améliore d’un jour à l’autre. Des circonstances qui pèsent lourdement sur l’équipe et qui demandent du temps et du dévouement pour renverser la vapeur.

Personne ne marque plus de points que Memphis

Le Néerlandais a inscrit son septième but en championnat cette saison, avec lequel il est devenu le joueur qui tire le meilleur parti de ses buts sous forme de points. 7 points ont donné Memphis à Barcelone avec ses sept buts, plus que quiconque dans cette ligue.

Seul Mikel Oyarzabal le suit, qui avec les six buts de Donostia, a également donné sept points à son équipe.