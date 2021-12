Xavi ne peut pas répéter la même erreur que Ronald Koeman a commise à Barcelone

La victoire de Barcelone contre Villarreal était importante. C’était la première fois de toute la saison que le Barça remportait des matchs consécutifs en Liga et cela prolongeait le départ invaincu de Xavi Hernández en tant que manager. C’était aussi un match qui a révélé un aspect très inquiétant de la tactique de Xavi qui doit être corrigé très prochainement.

Pour être aussi clair que possible : Xavi devrait abandonner son système défensif de marquage des hommes. Comme maintenant.

Il y a encore une place dans le football pour le marquage humain. Ce n’est pas une tactique défensive du passé. Plusieurs des meilleures équipes l’utilisent aujourd’hui dans la phase de préparation, car c’est le meilleur moyen de fermer les options de passes et de forcer les adversaires à être longs ou à essayer de se sortir des ennuis, ce qui peut provoquer des erreurs et conduire à des chances faciles.

Chelsea de Thomas Tuchel passe en homme à homme sur l’accumulation. Il en va de même pour le Bayern Munich de Julian Nagelsmann. Le Manchester City de Pep Guardiola aussi. C’est quand même très efficace. Mais toutes ces trois équipes ont une règle simple : si le marquage humain ne nous permet pas de récupérer le ballon ou si l’autre équipe traverse un certain endroit sur le terrain (généralement la ligne médiane), revenez à notre forme (celle de Chelsea 5-4-1, 4-4-2 du Bayern, 4-1-4-1) de City et défendre dans une zone.

Ce type de système qui utilise à la fois l’homme et la zone en fonction de la situation ou de l’endroit où se trouve le ballon est certainement la meilleure stratégie défensive actuelle au plus haut niveau. Vous ne pouvez pas vraiment défendre l’accumulation dans une zone ; les meilleures équipes trouveront les lacunes et vous traverseront trop facilement. Mais défendre d’homme à homme sur tout le terrain est tout simplement suicidaire. Attribuer à chaque joueur de l’équipe un match spécifique et lui demander de suivre son homme, peu importe où il va, est le moyen le plus simple de détruire votre forme, et les meilleures équipes trouveront facilement comment attaquer les immenses espaces que vous laissez derrière vous.

De tous les problèmes avec le système de Ronald Koeman au Barça, le marquage des hommes était sans aucun doute le pire. Nous avons couvert cela dans notre analyse tactique de la défaite contre le Bayern au Camp Nou lors du match d’ouverture de la Ligue des champions, où Nagelsmann et ses joueurs ont rapidement compris que se déplacer et changer de position exposerait rapidement la défense du Barça.

Contre Villarreal samedi dernier, nous avons vu exactement les mêmes problèmes. Le Barça a bien commencé et aurait pu marquer deux fois dans les 10 premières minutes, et après les 20 premières, il semblait qu’ils allaient détruire le sous-marin jaune. Mais Unai Emery s’est rapidement rendu compte que l’arrière droit Eric García marquait l’ailier gauche Moi Gómez et a demandé à Gómez de ne pas jouer sur l’aile et de se déplacer plutôt au centre chaque fois que Villarreal avait le ballon.

Il voulait que García quitte le poste d’arrière droit, suive Gómez à chaque fois qu’il y allait, même si Gómez n’a jamais touché le ballon, et ouvre un espace géant à explorer pour l’arrière gauche Alfonso Pedraza. Avec l’ailier du Barça B Ez Abde faisant ses premiers pas pour le Barça et étant nouveau dans un système de marquage d’hommes aussi agressif, Emery a obtenu ce qu’il voulait. Maintes et maintes fois.

C’est mauvais. Vraiment mauvais. Abde a perdu Pedraza à chaque fois et Eric a continué à suivre Gómez même après qu’il ait été clair que son homme n’obtiendrait jamais le ballon et n’était qu’un leurre. La partie la plus préoccupante de tout cela était que Xavi ne s’est pas ajusté à la mi-temps. La même chose se produisait, encore et encore et encore.

Il y a deux équipes dans le Top 5 des ligues européennes qui défendent d’homme à homme aussi agressivement que le Barça de Xavi l’ont fait jusqu’à présent : l’Atalanta de Gian Piero Gasperini et Leeds United de Marcelo Bielsa. Ces deux équipes ont quelque chose en commun : ce sont des équipes offensives extrêmement divertissantes et brillantes, mais sont toutes les deux horribles à l’arrière, ce qui les empêche d’être vraiment compétitives. L’Atalanta devrait être un sérieux prétendant à la Serie A chaque année, mais elle concède simplement trop de buts pour être la meilleure équipe de la ligue.

Leeds a flirté avec le Top 6 de Premier League la saison dernière, mais sa défense les a trop souvent déçus. Ils sont trop blessés pour être jugés équitablement cette saison, mais ils sont toujours mauvais à l’arrière.

Après trois matchs, le Barça de Xavi semble aller dans la même direction : chaque match sera très amusant avec beaucoup d’occasions pour les deux équipes, et si le Barça marque le leur et a de la chance à l’arrière, il gagnera. Compte tenu de leur talent offensif une fois les joueurs blessés de retour, ils pourraient gagner beaucoup plus qu’ils ne perdent. Mais peuvent-ils être vraiment compétitifs s’ils continuent à accorder autant de grandes chances aux équipes avec un meilleur talent offensif que l’Espanyol et Villarreal ?

Xavi a déjà fait d’énormes progrès du côté offensif, et le Barça sera sans aucun doute une meilleure équipe qu’elle ne l’était sous Koeman pour cette raison. Mais la défense ne s’améliorera pas si Xavi maintient le système de marquage des hommes. La raison pour laquelle cela n’a pas fonctionné sous Koeman n’était pas parce que Koeman était un mauvais entraîneur : c’est parce que les joueurs ne sont pas assez bons pour exécuter ce qui est déjà un système très risqué au départ.

Ronald Koeman était trop têtu pour admettre que sa tactique ne correspondait pas à son équipe et a refusé de s’adapter. C’était sa plus grosse erreur.

Xavi ne peut pas le répéter. Pour le bien de l’équipe – et le sien.