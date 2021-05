Xavi O ‘Callaghan sera à la tête des sections professionnelles du Barça

21/05/2021 à 20:35 CEST

L’ancien joueur du Barça Xavier O’Callaghan sera le nouveau responsable des sections professionnelles du Barça, y compris le handball, comme l’ont indiqué à . des sources proches du club du Barça.

Xavier O ‘Callaghan, qui retournera à Barcelone depuis New York, où depuis juillet 2018 il occupait le poste de directeur du bureau du FC BarceloneDepuis sa retraite en tant que joueur en 2005, il était directeur de la section de handball (2006-11) et des sections de soccer intérieur et de roller hockey (2011-18).

O’Callaghan a joué pendant 15 saisons dans la première équipe de handball Le FC Barcelone a l’un des meilleurs records du sport professionnel du club, puisqu’il a remporté 59 titres, dont 7 coupes d’Europe, 8 ligues et 6 coupes du roi. ..