Xavi parle d’Ansu Fati, Ousmane Dembele, Frenkie de Jong et Alexia devant le Real Betis

Le patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a affronté des journalistes vendredi pour un aperçu du prochain match de l’équipe en Liga contre le Real Betis au Camp Nou.

L’entraîneur a parlé de la forme physique d’Ansu Fati, de l’avenir d’Ousmane Dembele, des rumeurs d’Edinson Cavani et a félicité Alexia Putellas.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur le Real Betis

Nous savons que demain est un match vital avec trois points importants. Nous avons encore cette urgence et de nombreux points à récupérer avec ces équipes devant nous. Nous ne pouvons plus perdre. Nous savons donc que c’est un moment difficile, que c’est un rival direct du nôtre, ils sont au-dessus de nous au classement de quatre points avec un match de moins. C’est un match vital pour nous d’obtenir les trois points, de bien jouer et de continuer à grandir.

Xavi sur Ansu Fati

Ansu fait un effort énorme pour être de retour avec l’équipe et cela me rend ému de voir à quel point il travaille dur. Nous connaissons l’importance de ce match mais j’espère et je veux qu’il soit à l’aise. Nous savons que ces prochains matchs sont importants pour nous. Jusqu’à ce qu’il soit à 100%, il ne sera pas de retour avec l’équipe. Je ne forcerai aucun joueur. Nous l’avons fait dans le passé et nous les avons perdus. Quand il sera à 100%, il sera de retour avec l’équipe.

Xavi sur le contrat de Dembele

Ce n’est pas seulement économique, mais aussi sportif. Nous lui avons dit très clairement – et pour moi, il peut être le meilleur au monde à son poste. Il peut être. Cela dépend de lui, de son engagement. Je lui ai expliqué le projet et il doit décider.

Xavi sur les sorties de janvier

Voyons. Il est tôt. Demain et mercredi sont des matchs vitaux. Le club travaille à se renforcer mais quelqu’un devrait partir. Il faut faire attention à la limite de salaire mais c’est tôt. Nous travaillons avec le club pour y arriver.

Xavi sur Sergino Dest

La destination est de 100 %. Il a aussi beaucoup souffert. Je pense que de manière générale, tous les joueurs font preuve d’un engagement incroyable. Ils veulent tous jouer malgré quelques blessures tenaces. Il faut même les empêcher de jouer car certains ne sont pas à 100% mais ils sont contents, ils veulent concourir et c’est bien pour le groupe. Sergino est un joueur de plus comme ça, un autre joueur qui a montré son engagement même s’il a mal au dos. Mais maintenant il est à 100% et demain il sera disponible.

Xavi sur les rumeurs de Cavani

Il m’a l’air d’être un bon footballeur mais je préfère parler de ces joueurs ici. Ils ont besoin de notre amour et de celui des fans pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, à partir de demain.

Xavi sur Dembélé

Ousmane est à 100%. Tout dépendra de la façon dont nous voulons attaquer et défendre. Comment je vais l’utiliser. Il est à 100%. Il est content, il s’entraîne bien. Il est bon et il est prêt à jouer.

Xavi sur le fait de mettre Dembele dans les gradins s’il ne renouvelle pas

Ce n’est pas l’objectif. S’il a un contrat, il doit jouer, je suis très clair là-dessus, à cause de l’image du club. Je n’envisage pas cette option. Je ne veux pas penser négativement.

Xavi sur Sergi Roberto

C’est une personne qui est un exemple à La Masia, pour les professionnels et les entraîneurs. Il joue et souffre depuis un an. Certains ont été très injustes envers lui, il a été sifflé au Camp Nou. L’année dernière, il n’a jamais été à 100%. Je lui ai recommandé d’arrêter, de se faire opérer et de récupérer. Il est exemplaire.

Xavi sur Frenkie de Jong

Pour moi, c’est un joueur très important pour cette équipe et pas sur la liste des transferts. L’autre jour, il a joué un grand match. Il a donné cette dernière passe, il était à l’aise dans sa position. Ce que nous recherchions ce jour-là contre Villarreal, c’est que Pau Torres serait plus concentré sur Frenkie, c’est pourquoi nous avons changé sa position. On a réussi à faire ça, il a même marqué un but, il a beaucoup entre la ligne défensive, il a fait 2-3 excellentes passes vers le but et c’est le Frenkie qu’on veut. Il était excellent.

Xavi sur Messi remportant le Ballon d’Or

C’est la justice du football. C’est le meilleur joueur de l’histoire du jeu. Il mérite le septième trophée. Je pense que Pep a dit que ce n’était jamais une mauvaise décision de donner le Ballon d’Or à Messi et je suis d’accord, c’est le meilleur joueur de football. On peut se demander si Lewandowski le méritait aussi mais chaque année apporte ce genre de débats.

Xavi sur Alexia Putellas

Je tiens à féliciter Alexia Putellas qui a marqué l’histoire. Sa production continue d’être incroyablement impressionnante. Nous avons une grande amitié. Nous avons partagé du temps dans ce club ensemble quand elle était très jeune mais on pouvait déjà voir à quel point elle était bonne à l’époque et sa vision du jeu. Alors, heureux pour ici, donc je tiens à la féliciter.