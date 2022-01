Xavi parle d’Ansu Fati, Pedri et Ferran Torres avant le choc de la Super Coupe du Real Madrid

Xavi a affronté des journalistes en Arabie saoudite mardi pour discuter de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne de Barcelone contre le Real Madrid.

Le patron de Barcelone a parlé des chances de son équipe contre Los Blancos, du retour de joueurs clés dont Pedri et Ansu Fati et d’un début potentiel pour Ferran Torres.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur la Supercoupe

C’est une grande opportunité pour nous. C’est un grand défi d’arriver en finale qui serait un tournant pour nous. Madrid est sûrement l’équipe qui est actuellement dans la meilleure forme de toute l’Espagne. Mais c’est en Liga et on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans un Clasico. Nous devons sortir et jouer notre style. Nous savons que nous avons des moyens de leur faire du mal et nous nous battrons jusqu’au bout.

Xavi sur Ferran Torres

Pour nous, c’est une bonne nouvelle que Pedri et Ferran soient négatifs et puissent jouer. Nous attendons l’immatriculation de Ferran mais il semble que ce sera fait sous peu. Ansu est aussi là. Ils peuvent beaucoup nous aider. Nous devons être conscients qu’ils viennent de se remettre de Covid et pourraient donc ne pas jouer tout le match. Honnêtement je suis content que les gens soient de retour

Xavi sur Araujo et en défense

Il n’y a pas que lui, c’est un effort collectif. Ils sont heureux de défendre en profondeur et sont bons en contre-attaque. Il y a des joueurs comme Vinicius, Benzema ou Asensio qui peuvent faire la différence. Le Real Madrid est très fort, en grande forme mais nous devons les contrôler et contrôler le rythme du jeu, nous assurer que nous sommes compétitifs. C’est un grand test pour nous demain.

Xavi sur si Ansu et Torres commenceront

On verra demain. Nous verrons comment ils s’en sortent pendant l’entraînement. Ils auront probablement des minutes demain. Ce sera bon de savoir comment ils se remettent de Covid et de blessures. Il reste cinq mois de compétition et nous ne voulons plus perdre à cause des blessures, mais ce sont des joueurs importants qui reviennent.

Xavi se demande si son équipe peut battre le Real Madrid

Oui, ce serait un tournant qui serait important. Pour gagner un Clasico et avec un titre en jeu mais aussi pour le moral de l’équipe. C’est une finale, et tant que nous sommes ici, ils le sont tous. Demain, ce n’est pas seulement Madrid, c’est la Super Copa. C’est un match très important pour nous.

Xavi sur Ansu, Pedri, Ferran, Frenkie, Araujo

Je vois beaucoup de choses positives dans le groupe. Nous devons être autocritiques et examiner la stratégie. Nous souffrons un peu dans certains domaines, mais dans d’autres, nous nous en sortons très bien. Nous construisons un nouveau projet, une nouvelle équipe, demain est un bon test pour voir où nous en sommes. Ces joueurs seront importants non seulement pour demain mais pour l’avenir. Je suis content qu’ils soient de retour.

Xavi sur Ansu, Torres et Dembele en attaque

Ce sont des joueurs qui peuvent venir et faire la différence. Ils entrent beaucoup dans la région, créent des opportunités. Ce sont des situations dont nous devons bien gérer les minutes. Nous récupérons également Frenkie et Ronald. Cela donnera un coup de pouce à l’équipe sans aucun doute.

Xavi sur l’avenir de Barcelone

Je ne vois pas l’avenir mais je suis très positif. Je vois beaucoup de choses très positives. On avance avec ce style de jeu qui était difficile au début. C’était difficile de contrôler les matchs, nous n’avions pas assez de patience. Cette façon d’avancer n’est pas facile. Le groupe est bien, très uni, mais nous avons besoin de temps pour grandir.

Xavi sur le rôle de Memphis

En ce moment comme tout le monde. Les joueurs qui le méritent ont les meilleures performances, c’est le Barça. Ce sont les joueurs qui gagnent leur place. Il y a beaucoup de compétition pour les places, mais je vais choisir le joueur en fonction de qui est le meilleur et non du nom qu’il porte.