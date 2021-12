L’entraîneur de Barcelone, Xavi, a fait l’éloge de Dani Alves après que le Brésilien a fait sa première apparition pour le club depuis son retour en match amical de la Coupe Maradona avec Boca Juniors.

Alves a joué les 90 minutes et a fait une prestation animée. Le Brésilien a repris le brassard de capitaine à la mi-temps de Clément Lenglet et a marqué aux tirs au but.

Xavi a parlé aux journalistes après le match et est convaincu qu’Alves apportera beaucoup à l’équipe dans la seconde moitié de la saison 2021-22.

« Le retour de Dani est très positif pour l’équipe, tout le monde a vu qu’il nous aidera beaucoup, c’est un joueur sensationnel, avec un esprit d’équipe, du caractère et de l’âme », a-t-il déclaré. « Ensemble, nous devons nous remonter le moral et je suis le plus responsable. Mais il nous aidera aussi en attaque et en défense. Il est aussi capable de faire la différence avec la passe finale, donc il va beaucoup nous aider.

Xavi a également insisté sur le fait que le match était une expérience positive pour son équipe malgré la défaite des Catalans 4-2 aux tirs au but. Le Barça avait pris l’avantage par Ferran Jutgla mais a concédé un égaliseur tardif et a ensuite souffert en ce qui concerne les tirs au but.

« Ceux qui ont moins joué, comme Neto et Riqui, ont joué à un très bon niveau », a-t-il déclaré. « Tous les jeunes étaient bons. Ils ont joué avec confiance en eux, même s’ils ont joué dans des positions différentes, comme [Sergino] Destin. « De nouvelles positions et des conclusions positives. Malgré la défaite aux tirs au but, nous sommes heureux. Ce n’est pas important de perdre aux tirs au but, l’important est de gagner en quelques minutes. Origine | Mundo Deportivo

Le Barca revient maintenant pour disputer ses deux derniers matches de Liga en 2021. Elche est le premier au Camp Nou avant que le Barca ne se rende à Séville. Alves ne participera pas à ces deux matchs mais sera éligible pour jouer en janvier 2022.