Xavi parle de Frenkie de Jong, Dani Alves et Memphis Depay avant Barcelone vs Espanyol

Xavi a pris en charge vendredi sa première conférence de presse d’avant-match en tant qu’entraîneur de Barcelone pour donner un aperçu de son premier match à la tête de l’Espanyol en Liga.

Le nouveau patron a parlé de l’opposition, a répondu aux questions sur plusieurs de ses joueurs ainsi que qui pourrait faire son premier onze de départ.

Voici, comme d’habitude, les meilleurs morceaux.

Xavi sur Espanyol

Nous devons essayer de contrôler nos émotions car nous jouons dans un derby et nous ne pouvons pas déraper. Il y aura des tensions, des nerfs mais j’ai confiance en mes joueurs. Je suis très excité par ce que j’ai vu à l’entraînement, beaucoup d’intensité et de rythme. J’aime ce que je vois avec l’équipe qui a une bonne attitude. Nous sommes un groupe soudé, une famille et c’est de cela qu’il s’agit. Maintenant, nous devons transformer ces points positifs en un bon résultat.

Xavi à l’entraînement

Nous n’avons pas eu beaucoup de jours pour travailler ensemble, mais de nombreux joueurs connaissent déjà nos idées. Nous avons essayé d’implanter notre style dans le peu de temps dont nous disposions et d’analyser l’opposition. Nous avons des joueurs qui ont déjà joué de la même manière. Le Camp Nou doit être une forteresse. Nous ne pouvons pas glisser.

Xavi sur ce qui l’a surpris

J’aime le talent qu’il y a dans l’équipe. Si vous jouez avec le pressing, la possession, le contrôle, vous pouvez voir le talent ; ils le ramassent rapidement. L’intensité m’a surpris, l’envie de bien faire. Nous leur avons parlé individuellement et en groupe et nous leur avons réservé l’accueil mais je pense qu’il faut commencer la compétition à partir de demain.

Xavi sur qui jouera

Nous devons nous entraîner après cette conférence de presse. Je ne sais toujours pas quels joueurs joueront mais mes sentiments sont bons avec les jeunes. Ceux qui étaient déjà là et ceux qui ont été promus. Ansu, Dembele, Martin et Kun sont hors de la liste de l’équipe, nous devrons donc compter sur les jeunes. Mais ils sont préparés, nous l’avons vu au Barça B, nous l’avons vu samedi dernier. Bien sûr, il pourrait y avoir des surprises mais je n’ai pas encore décidé de mon onze de départ.

Xavi sur ses nouvelles règles

Je n’ai pas besoin de crier ou d’être sergent, j’ai dit que c’était une question d’ordre, pas de discipline. Cela a été quelques jours formidables ensemble. Lorsque nous avons établi l’ordre, les choses fonctionnent. C’est une question d’ordre, d’attitude, de sacrifice.

Xavi sur Dani Alves

Le président m’a dit qu’il était une option et j’ai pris une décision. Je connais très bien Dani, il ajoutera à tout. Nous savons comment il joue et il est très bon physiquement. Il a passé les examens médicaux et est un joueur spectaculaire. Dommage qu’il ne puisse pas jouer avant janvier. En termes d’enchaînement de mouvements, c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu et il a de l’expérience. Il n’y a aucun doute avec lui. Il sera un grand renfort à tous égards.

Xavi sur les ambitions de l’équipe

Le but est de gagner. Nous devons grimper sur la table. Barcelone doit se battre pour les titres. Nous devons transmettre une énergie positive et que nous ne sommes pas dans la position que mérite Barcelone. Allons-y. Voyons jusqu’où nous allons.

Xavi sur Gavi

C’est un bon joker, qui peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer comme ailier, intérieur, et même comme pivot, il a un profil très complet, donc c’est un joueur très important pour le présent et l’avenir.

Xavi à Memphis

C’est un joueur très important pour nous. Il fait aussi la différence avec les Pays-Bas et c’est un joueur qui a besoin de se sentir impliqué. Nous parlons d’un joueur qui fait la différence. Il peut jouer à 9 et ailier. On verra demain ce qu’on fait mais on a besoin de lui. C’est l’un des buteurs de l’équipe et nous avons besoin de lui pour être heureux.

Xavi sur Luuk de Jong

Nous avons besoin de tous les joueurs disponibles. Ils doivent tous être importants au Barça et ils doivent être prêts à jouer. La même chose se produit avec Luuk.

Xavi sur Coutinho

Coutinho est quelqu’un qui peut jouer à différents postes et il peut être important pour l’équipe. Il a besoin de se retrouver et de reprendre confiance en lui. S’il le fait, il nous aidera beaucoup. Il a un talent inné. Cela dépend de lui. Il aura des chances parce que c’est un joueur que j’aime personnellement. C’est plus psychologique qu’autre chose car il a du talent.

Xavi sur Frenkie

Frenkie doit être vraiment important pour nous, absolument, il doit faire la différence. Il doit marquer des buts, il doit être important en attaque et en défense. Il peut nous aider à bien des égards et il doit faire la différence.