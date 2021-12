Xavi parle de Frenkie de Jong, Marc-Andre ter Stegen et Ousmane Dembele devant Elche

Xavi a fait face à la presse vendredi pour parler de tout ce qui concerne Barcelone avant le dernier match de l’année à domicile en Liga contre Elche au Camp Nou.

C’est un véritable must pour le Barça après une série de résultats médiocres et ils seront favoris contre une équipe visiteuse qui n’a remporté que trois victoires toute la saison dans l’élite espagnole.

Xavi a parlé de l’avenir d’Ousmane Dembele, Ferran Jutgla, Marc-Andre ter Stegen et Frenkie de Jong.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur Elche

Je pense que l’équipe a vraiment besoin d’une victoire pour consolider le travail acharné que nous lui avons fourni. Nous avons bien travaillé avec une bonne attitude, un bon rythme et une bonne intensité à l’entraînement. Nous avons besoin d’une victoire tout de suite pour changer la dynamique et demain est une excellente occasion de le faire et de bien finir l’année. Nous faisons beaucoup de choses bien mais ce n’est pas suffisant. Demain, nous devons gagner par tous les moyens pour changer la dynamique et donner à l’équipe le coup de pouce dont elle a besoin.

Xavi sur Alba et Dembele

Jordi et Ousmane sont disponibles pour jouer. Ils se sont entraînés avec l’équipe. Il s’agissait plutôt de quelques crampes musculaires qu’il a subies à Pampelune mais aucune blessure importante.

Xavi sur Dembélé

Jeudi, je l’ai rencontré. Je suis positive. Il connaît déjà le projet sportif et à quel point il va être important. Il est heureux ici. Maintenant, cela dépend du club et de son agent.

Xavi sur les renforts

Ce qui m’inquiète maintenant, ce sont les deux prochains matchs et l’ajout de six points. Laporta et Alemany savent déjà ce que je veux à court et moyen terme.

Xavi sur Eric Garcia

Eric Garcia va commencer de nombreux matchs. Cela dépendra de ce que nous recherchons en attaque et en défense. Si Lenglet ne joue pas, vous m’interrogerez sur lui. Eric va jouer et il va être important.

Xavi sur ce qui sera différent contre Elche

Nous devons comprendre le jeu. Il y a des joueurs qui ont du mal à comprendre le jeu de position, ce qui est surprenant étant au Barça.

Xavi en Liga

Nous ne pouvons rien jeter ou donner. J’avais 18 points de retard et nous sommes revenus. Je suis positif, mais réaliste, mais pourquoi ne pouvons-nous pas gagner la Liga ?

Xavi sur les rumeurs de Haaland

En ce moment, nous avons une situation économique difficile et nous devons penser que ce ne sera pas facile, nous avons une limite de salaire. Quant aux noms, nous n’avons pas discuté de cette possibilité. Je ne sais pas ce que Tebas a dit, mais il serait intéressé si des joueurs comme Haaland étaient là pour le bien de la Liga.

Xavi sur Ferran Jutgla

Il a marqué un grand but l’autre jour, a très bien joué à la fois à l’aile et au numéro 9. Il se déplace bien dans l’espace. Il est l’une des possibilités. Les jeunes joueurs donnent tellement à l’équipe. Ils sont arrivés avec beaucoup d’enthousiasme et sont bien préparés. Oui, il fait partie des options.

Xavi sur Ter Stegen

Il est toujours l’un des meilleurs gardiens du monde mais la confiance est importante. Nous devons nous améliorer à cet égard. Si nous gagnons demain, dimanche, nous serons tous plus beaux. Ce sera un baume pour nous tous.

Xavi sur Frenkie

Nous aidons Frenkie et tout le monde. Il est expérimenté mais en même temps jeune, il est capable de faire la différence. Mais quand les choses ne vont pas bien, vous perdez confiance en vous.

Xavi sur le dessin de Linares dans la Copa del Rey

C’est un rival compliqué car nous avons vu des équipes de Liga qui ont besoin de prolongations et de pénalités pour se qualifier. Nous voyons des rivaux moins nombreux qui éliminent ou emmènent des équipes de la Liga en prolongation. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de cette compétition.