Xavi parle de Gavi, Sergino Dest et Marc-Andre ter Stegen avant le choc de Séville

Le patron de Barcelone, Xavi, a affronté des journalistes pour la dernière fois en 2021 pour parler du match de mardi contre Séville en Liga au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.

Xavi a exhorté Barcelone à régler le nouveau contrat de Gavi, a offert une mise à jour sur Sergino Dest et, une fois de plus, a soutenu le gardien de but Marc-Andre ter Stegen.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi à Séville

Demain c’est une autre finale pour nous donc on va essayer de gagner le match. Nous savons que ce sera difficile contre Séville car ils sont dans un bon moment, ils ont une très bonne équipe, ils ont un entraîneur très important et ce sera très difficile pour nous. Mais nous sommes très excités, enthousiastes d’obtenir les trois points pour pouvoir entrer dans les vacances de Noël, nous reposer et revenir plus forts en janvier.

Xavi sur Gavi

Nous participerons tous [for his contract] mais c’est un joueur spectaculaire, nous ne pouvons pas perdre ce niveau de joueur. On ne peut pas perdre Gavi, Nico, Abde, Ansu, Pedri, Araujo, ces gars-là sont le présent et l’avenir du club. Et Gavi est certainement l’un d’entre eux. Je comprends, je sais que le club travaille très bien pour négocier son contrat. Il est fondamental pour cette équipe.

Xavi sur l’engagement

En tant qu’entraîneur, je suis vraiment content de l’effort et de l’engagement de ces joueurs. Pique, Busquets, Alba, Frenkie, Ter Stegen. Ce n’est pas seulement une question d’engagement, c’est de comprendre la façon dont nous voulons jouer. Les joueurs qui sont blessés veulent jouer. Nous devons essayer de les ralentir. Nous ne les laisserons pas faire. À cet égard, je suis très heureux de l’équipe et de l’engagement de chacun. Les jeunes, Ferran qui n’a jamais joué en équipe première, font la différence et cela me surprend beaucoup. Ce qui est surprenant, c’est qu’on ne parle pas de l’engagement des capitaines et des joueurs plus âgés qui sont là avec nous. Je n’ai aucune plainte à leur sujet.

Xavi sur un mois en tant que patron du Barça

Oui, les choses m’ont surpris, mais maintenant c’est mon travail. Je pense que samedi on a déjà vu un peu le Barça qu’on aime, jusqu’à ce qu’Elche marque, on a fait un très bon match. Nous grandissons, dans une bonne dynamique, mais cela demande du temps et de la patience, car la base n’était pas ce que nous voulions.

Xavi sur Ter Stegen frappant 300 matchs contre Séville

Marc est fondamental pour l’équipe. Quand j’ai parlé tout à l’heure de l’engagement des joueurs, c’est pareil. Pour nous, Ter Stegen est fondamental. Son engagement, son dévouement et son professionnalisme sont extraordinaires. Nous avons gagné à Villarreal grâce à une passe de sa part. Sur le ballon, seul Neuer est à son niveau, il n’y a pas d’autre gardien de cette qualité. Il veut s’améliorer, évidemment, il y a des moments où il fait des erreurs. Peut-il s’améliorer ? Oui, il le sait. Pour nous, il est l’un des meilleurs au monde.

Xavi sur Dest

Son problème est physique, sinon nous l’aurions utilisé davantage. Il a eu de graves douleurs au bas du dos, maintenant ses adducteurs sont surchargés. Ce n’est pas un problème mental ou de football, mais il ne va pas bien, il n’est pas prêt à jouer. C’est un problème physique, rien de plus.

Xavi sur si Séville peut être champion

Oui bien sûr, si je me souviens bien l’année dernière, ils étaient là lors des derniers matches, donc il n’y a aucune raison de ne pas le faire. S’ils gagnent demain, ils n’auront plus que trois points d’avance à la mi-saison. Quand vous voyez leur équipe, comment ils jouent, leurs signatures, pour moi, ils sont un exemple dans tous les sens. Je les vois comme des candidats pour gagner n’importe quel concours auquel ils participent.

Xavi sur Casemiro

Ce n’est pas à moi de le dire. Je ne vais pas parler des arbitres. C’est difficile d’être un arbitre, ils ont l’aide du VAR, mais cela rend aussi les choses difficiles. Je ne suis pas ici pour donner un avis sur s’il est rouge ou jaune. Les arbitres ont leur travail, c’est très difficile, il faut les aider.

Xavi sur les jeunes

Honnêtement, je suis très content du travail que Sergi fait avec les réserves. Tous les joueurs, enfin la majorité, sont prêts. La première preuve que nous avons est avec Ferran. Il est venu ici, est sorti pour la première fois, a bien joué. C’est quelque chose de fondamental dans le jeu et c’est quelque chose qu’il a. C’est super que les entraîneurs lui aient expliqué ça. Nous sommes vraiment contents de Sergi Barjuan.

Xavi sur Nico

Il sait parfaitement s’adapter. En fait, il a joué la majeure partie de sa carrière de jeune en tant que n ° 6 comme Busquets. Il est physique, trouve des espaces, c’est un joueur très complet, un joueur très moderne en ce sens. Il a tout ce qu’il faut, il est physique, technique, mental, il a une mentalité de gagnant. Je suis très content de ses performances et je pense qu’il peut s’adapter à différents postes.

Xavi sur le fait de devoir limiter le nombre de jeunes jouant

Carlos Naval m’a dit que si vous jouez avec quatre du Barça B et qu’un des seniors est expulsé, vous perdez les points. C’est une règle un peu stupide pour être honnête. Peut-être qu’en janvier, nous en promouvrons officiellement certains dans l’équipe première. Les règles sont très claires et nous ne pouvons pas courir ce risque.