Xavi parle d’entraînement, de blessures et de Dembele au dévoilement de Barcelone

Barcelone a présenté Xavi comme le nouveau manager du club lundi au Camp Nou et le nouveau patron a ensuite parlé aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Xavi a parlé de son approche, de ce que ce serait comme entraîner d’anciens coéquipiers, a fait part de ses réflexions sur Ousmane Dembele et a révélé qu’il avait refusé le Brésil.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi explique comment réparer le Barça

Il est important que nous mettions des règles en place et que nous soyons plus exigeants avec nous-mêmes. Ensuite, nous pouvons parler de valeurs, de respect et d’attitude, car si nous n’avons pas de valeurs, nous n’avons pas d’équipe. Ensuite, nous pouvons regarder le modèle, comment nous jouons, comment nous attaquons, comment nous défendons.

Xavi sur le style de jeu

L’idée est la même que celle de Cruyff. Mon premier défenseur est l’attaquant et mon premier attaquant est le gardien de but. Nous devons travailler tactiquement, presser haut et dominer le ballon. Il ne s’agit pas d’être dur mais d’avoir des règles. Je vais essayer d’aider les joueurs, personnellement et professionnellement. Je sais à quel point c’est psychologiquement éprouvant de jouer pour ce club.

Xavi sur le refus du Brésil

Il y a eu une approche du Brésil, mais retourner à Barcelone était mon rêve.

Xavi sur les jeunes du Barça

Je viens ici pour les aider à performer, pour être heureux, Ils sont très jeunes. Nico, Gavi… on a du mal à comprendre comment ils font ce genre de performances à cet âge. Vous devez les aider à performer dans chaque match.

Xavi sur les signatures

Eh bien, j’ai atterri il y a seulement quelques jours, nous devons parler au président de beaucoup de choses. L’un d’eux est le marché des transferts d’hiver. Nous avons des ailiers de haut niveau qui sont bons en tête-à-tête. Voyons comment Ansu évolue. Mais oui, je veux jouer avec des ailiers ouverts, jouer large et qui peuvent jouer en face à face.

Xavi sur les blessures du Barça

C’est inquiétant. Il faut voir quel est le problème et trouver des solutions. C’est une tâche pour le service médical. Nous avons une idée, mais nous devons parler avec le président. Il faut récupérer les joueurs.

Xavi sur Messi

Je suis bien sûr un grand ami avec Messi. Il m’a envoyé un texto et m’a souhaité bonne chance. Je lui ai aussi envoyé le meilleur. C’est le meilleur joueur de l’histoire du football mais il n’est pas là. Nous avons d’autres joueurs qui doivent faire la différence sur le terrain, nous ne pouvons pas penser aux joueurs qui ne sont pas là.

Xavi sur le refus du Barça avant

Les deux premières fois où Barcelone nous a approchés, nous n’avons pas pensé que c’était juste au niveau familial et footballistique. Je croyais aussi qu’il était tôt. Puis, avec les élections entre les deux, cela ne semblait pas être le bon moment.

Xavi sur Ousmane Dembele

C’est une priorité [Dembele’s new contract]. Bien entraîné, Dembele, à son poste, peut être le meilleur joueur du monde. Il a toutes les qualités pour être une superstar. Mais il doit beaucoup travailler, nous devons lui demander beaucoup. Il doit être heureux mais il a d’excellentes conditions de football pour faire la différence au Barça. Il est important d’avoir une mentalité de gagnant et aussi d’avoir de la cohérence.

Xavi sur le coaching d’anciens coéquipiers

Pour moi, c’est un avantage d’avoir la relation que j’ai avec Gérard, Busquets, Jordi Alba, Sergi et Marc-André ter Stegen. Tout le monde repart de zéro, mais les joueurs que je connais sont ceux que je pousserai le plus fort. Je veux qu’ils soient les leaders.