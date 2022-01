Xavi parle des rumeurs de Ferran Torres, Ousmane Dembele et Alvaro Morata avant le Real Majorque

Xavi a tenu sa première conférence de presse d’avant-match de 2022 samedi alors que le patron de Barcelone s’adressait aux journalistes avant le voyage au Real Majorque.

L’entraîneur a répondu à de nombreuses questions sur l’avenir d’Ousmane Dembele, a clairement indiqué qu’il pensait que le match de demain aurait dû être annulé et a parlé de sa joie d’avoir signé Ferran Torres.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur le choc du Real Majorque

En ce moment, c’est vrai que nous sommes dans une situation désastreuse. Nous avons 17, 18 joueurs manquants. Si nous avions du bon sens, ce jeu ne serait pas joué. Majorque a également porté plainte. Séville s’est plaint plus tôt cette saison que les internationaux ne seraient pas de retour dans le temps et le match a été suspendu. Le bon sens dit que nous devrions suspendre le jeu, c’est mon opinion. Les règles sont ce qu’elles sont. C’est dur mais il semble que nous devrons rivaliser avec les joueurs que nous avons.

Xavi sur l’avenir de Dembélé

Je ne suis pas déçu, c’est une négociation. C’est vrai que souvent les agents d’un joueur rendent les choses très compliquées. Le Barça a été très clair sur sa position. Il s’agit maintenant de négocier. Nous connaissons sa position. Nous devons nous rapprocher et ramer dans la même direction. Je pense que l’offre pour le joueur est fantastique. On verra dans les prochains jours. J’ai reparlé avec lui et j’espère que les positions se rapprocheront. Ousmane est un footballeur qui peut faire la différence. S’il s’entraîne et joue bien, il peut être l’un des meilleurs à son poste. Le Barça est le meilleur endroit au monde pour lui et je pense qu’il doit en profiter.

Xavi sur Ferran Torres

Ferran Torres est une signature spectaculaire, en tant que joueur et en tant que personne. Il va nous donner beaucoup. Il a eu d’excellents entraîneurs comme Pep et Luis. Il peut jouer dans différentes positions. Je suis très content de l’effort fait par le club pour l’avoir. Il faut voir la position du plafond salarial, il faudra qu’il y ait des sorties. Si nous pouvons faire renouveler Dembélé, nous pouvons enregistrer Ferran et une autre signature. Nous devons attendre

Xavi sur les rumeurs de Morata

Parlons de ces joueurs que nous avons, nous pouvons parler de Ferran Torres et Alves, des joueurs qui vont beaucoup nous aider et nous rendre plus compétitifs. Le reste ne sont que des hypothèses : Morata ou Haaland ne sont pas des footballeurs du Barça.

Xavi sur Ansu, Pedri et Memphis

Ils récupèrent bien. Ils s’entraînent avec le reste du groupe, ils ne sont pas encore en forme à 100% mais ils sont proches. Nous ne comptons pas compter sur eux demain.

Xavi sur l’amélioration de l’estime de soi du Barça

Oui je pense que oui. On regarde les deux derniers matchs, contre Séville, l’équipe a bien joué. Nous avons dominé et nous avons réussi à les supprimer. Nous n’avons pas gagné à cause de petits détails. Je pense qu’en général oui, le groupe va où je veux qu’il aille. Nous avons de bonnes sensations, mais il nous faut un peu de patience. Je crois que cette équipe fait certainement un pas en avant.

Xavi sur les sorties de janvier

Les sorties sont en travaux. Le marché démarre aujourd’hui et il reste un mois. Beaucoup de choses doivent être valorisées mais pour que les joueurs viennent, d’autres doivent partir, c’est très clair.

Xavi sur ce qu’il a dit à Dembele

Juste une conversation naturelle. C’est un joueur important pour nous et je lui ai dit que nous avions besoin de lui. Il génère beaucoup en attaque et il le sait. Nous sommes en train de constituer une équipe très intéressante pour un joueur avec ses qualités et nous avons parlé de lui d’un point de vue sportif.

Xavi sur si demain est une bonne chance pour Riqui Puig

Oui demain ceux qui débuteront auront une chance de faire leurs preuves. C’est le cas pour tout le monde y compris Riqui. Il leur reste des minutes pour démontrer qu’ils ont le niveau pour être ici. Alors oui c’est une grande chance.

Xavi explique pourquoi il est optimiste pour Dembele

Juste le projet sportif. Je ne pense pas qu’il sera plus heureux ailleurs qu’ici. Le club, la ville. Je pense que c’est le meilleur club du monde, la meilleure équipe et j’essaie de le lui faire comprendre.

Xavi sur la meilleure position de Ferran Torres

Je pense que sa meilleure vertu est sa personnalité. Il est très ambitieux, excité, dévoué, ça se voit dans ses yeux. Il peut jouer en attaque, il a un super un contre un, peut marquer des buts. Nous parlons d’un joueur très complet qui nous aidera sans l’ombre d’un doute.

Xavi sur Luuk de jong et demir

Ils font partie de l’équipe. Ils ont des contrats. Ils ont la chance d’avoir un impact dans les jeux auxquels ils joueront. Nous travaillons également sur certaines sorties et arrivées et essayons d’ajuster le plafond salarial mais ils font partie de l’équipe en ce moment.