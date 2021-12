Xavi parle des transferts de Luuk de Jong, Jordi Alba et janvier avant Osasuna

Xavi était en conférence de presse samedi pour parler de tout ce qui concerne Barcelone avant le prochain match de son équipe contre Osasuna en Liga.

L’entraîneur a parlé de Luuk de Jong, de la blessure de Jordi Alba et de ce que ressent son équipe après avoir été exclu de la Ligue des champions.

Voici les meilleurs morceaux

Xavi à Osasuna

Ce sera un match très compliqué, car Osasuna défend très bien, que ce soit avec une ligne de quatre ou cinq. Nous devons être protagonistes et créer des occasions contre une équipe avec beaucoup d’âme qui encaisse très peu de buts.

Xavi sur Albert Benaiges

C’est un sujet très compliqué et délicat. Nous en avons discuté avec le personnel car nous aimons beaucoup Benaiges et nous avons été très surpris. La justice devra prononcer la sentence, mais je n’ai aucune nouvelle que de tels épisodes se soient produits ici. Je n’avais aucun soupçon. Il a été mon entraîneur et je suis surpris et touché.

Xavi sur Luuk de Jong

C’est un professionnel exemplaire. Il s’entraîne très bien, il est différent de Memphis et des autres, mais il peut nous apporter des solutions différentes. Nous devons nous adapter aux blessures et il est l’une des solutions que nous avons en attaque. Nous devons profiter de lui.

Xavi sur la situation du Barça

Je suis inquiet mais occupé à travailler. Je pense qu’il faut que l’équipe retrouve le moral. Demain est une autre opportunité pour cela, de continuer à grandir. Nous devons continuer à travailler avec les joueurs que nous avons et, surtout, obtenir les trois points. Je pense qu’il y a des domaines où nous nous sommes beaucoup améliorés : la pression, le pressing haut après avoir perdu le ballon, récupérer et garder une ligne haute. Contre le Bayern, nous avons vu moins le Barça parce qu’ils nous ont surpassés. Nous y travaillons. Comme je l’ai dit à Munich, nous devons remettre le Barça à notre place.

Xavi si le Barça signera des attaquants

C’est une option sur laquelle nous travaillons. L’équipe doit s’améliorer. Le Barça doit être attentif. Nous parlons beaucoup et il y a une bonne communication. Nous avons eu une réunion très productive et j’ai été très clair sur ce que je voulais. On a aussi un problème économique, mais il faut travailler pour améliorer l’équipe

Xavi sur la crise des blessures du Barca

Il y a toujours des blessures, 3, 4 ou 5. Maintenant Jordi, mais c’est une petite chose et nous espérons le récupérer pour Elche. Memphis a joué chaque minute, à Munich, à 3-0, j’avais pensé à faire des changements. Nous n’avons pas pu tourner. Regardez ses chiffres cette saison. Il a joué tous les matchs pour le Barça et aussi pour l’équipe nationale néerlandaise, c’est un programme exigeant.

Xavi explique comment repartir de zéro

Vous devez réinitialiser et encourager l’équipe. J’ai le sentiment que la défaite est déjà attendue et que cela ne peut pas arriver. Il faut exiger plus de dévouement, plus de professionnalisme, c’est le message que je dis à l’équipe, plus d’enthousiasme, plus d’enthousiasme.

Xavi sur les joueurs non transférables

Le marché d’hiver est proche mais il nous reste maintenant trois matchs et nous devons terminer l’année de la meilleure des manières. Ensuite, nous parlerons du marché. Aujourd’hui, tous les joueurs sont incessibles.

Xavi sur le Bayern

J’ai analysé et regardé à nouveau le match du Bayern. J’ai l’impression que si on comprend un peu mieux le jeu, on n’est pas si loin de ce qu’on veut. J’ai l’impression que c’est un problème psychologique et non physique. J’encourage les joueurs à oser et à être courageux.

Xavi sur des cibles pour la fin des années

Nous voulons terminer l’année de la meilleure façon possible, obtenir les neuf points, avec de bons sentiments, puis voyons où nous en sommes après Séville.