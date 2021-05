Xavi Pascual à Barrufet : “Tu es mon frère”

29/05/2021 à 15h10 CEST

Le FC Barcelone a reçu ce samedi aux Palau le titre de celui de la Ligue Asobal qu’il a obtenu il y a quelques semaines pour la huitième saison consécutive et 28e au total après avoir battu Frigoríficos Morrazo 35-23 lors de la dernière journée.

Ce fut une matinée très émouvante pour le au revoir aux joueurs et aux entraîneurs ils ont été une partie importante de la section la plus réussie du club de hockey sur patins au cours des deux dernières décennies.

L’entraîneur Xavi Pascual et le manager David Barrufet partent, ainsi que le grand capitaine Raúl Entrerríos (retraite), le Français Cèdric Sorhaindo (Dinamo Bucarest), Aron Palmarsson (Aalborg), Jure Dolenec (Limoges), Kevin Möller (Flensburg), Àlex Pascual et peut-être Casper Mortensen (il n’a pas été honoré car son départ n’a pas été confirmé).

Visiblement excité ‘Pasqui’ a été le premier à prendre le micro et le premier était “après 12 ans, la première chose est de remercier les trois présidents qui m’ont permis de réaliser le rêve de diriger le Barça (Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu et maintenant quelques mois Joan Laporta)”. Soit dit en passant, le système de sonorisation des Palaos était terrible avec un écho qui rendait les discours inintelligibles.

“Je dois aussi remercier tous les joueurs que j’ai eus, ceux qui sont déjà partis et qui ont permis à cette équipe d’être ce qu’elle est. Ce n’est pas seulement une question de titres, mais de sentiment”, a-t-il ajouté. le toujours coach du Barça, qui sera remplacé cet été par Antonio Carlos Ortega.

Joan Laporta a présidé le match dans la surface

| VALENTÍ ENRICH

Pascual a été ému de dédier le titre de champion à feu Salvador Canals, “une personne que j’aimais beaucoup, qui n’est plus là et qui m’a beaucoup aidé”, il s’est souvenu de tous ses capitaines et a adressé un clin d’œil particulier à Víctor Tomàs, qui a tout suivi d’un côté des tribunes.

Finalement, précieux hommage à David Barrufet, son ami, grand partisan et co-responsable du projet. “La famille est toujours spéciale et je le remercie. A ma femme, à mon fils Àlex et plus tard j’ai un frère de sang et un autre qui est toi. Tu es mon frère”, a-t-il souligné en s’adressant au mythique exportateur.

L’asturien Raúl Entrerríos a dit au revoir d’un Palau arrivé en 2010 de Recoletas Atlético Valladolid. “C’est un jour très spécial. Nous sommes ici pour célébrer un nouveau titre, une saison spectaculaire. Cela a été une année difficile pour nous tous, beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment à cause de la pandémie et je veux le consacrer à eux », a expliqué le « hispanique ».

Entrerríos a brillé pour la dernière fois au Palau

| VALENTÍ ENRICHIR

“C’est un jour d’adieux, dans mon cas après 11 ans. Dès le premier jour, j’ai réalisé que c’était là que je voulais être, que je ne voulais pas quitter le FC Barcelone. J’ai travaillé dur à chaque séance d’entraînement pour terminer ma carrière dans cet endroit merveilleux. J’ai été une personne privilégiée et je tiens à tous vous remercier pour votre affection”, a ajouté le capitaine, assez excité.

De son côté, le Français Cédric Sorhaindo a remercié le club et ses coéquipiers qu’ils lui ont “permis d’avoir pu profiter d’être au Barça pendant 11 saisons. C’est un jour très spécial pour moi. Cela a été un honneur de porter ce maillot”, a déclaré le pivot.

L’équipe de jeunes Àlex Pascual, le Slovène Jure Dolenec, le gardien danois Kevin Möller et un Aron Palmarsson qui était la plus concise de toutes. “Merci à tous”, a exprimé le futur joueur d’Aalborg.