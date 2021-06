Xavi Pascual, concentré sur le Final Four

09/06/2021 à 20:07 CEST

Le moment le plus important de la saison approche et il est palpable dans l’ambiance. Toutes les distractions possibles, qui sont nombreuses, pouvant affecter le handball du Barça doivent être complètement parquées jusqu’à lundi. On aura le temps d’analyser tout ce qui s’est passé, d’expliquer les mouvements et de laisser place aux multiples adieux, mais Il est temps de faire de l’ananas et de se concentrer sur un seul enjeu : le Final Four à Cologne qui débutera samedi.

Le Barça se rend à Cologne ce jeudi avec l’objectif clair d’obtenir un titre qui résiste depuis la saison 2014-15, une Ligue des Champions plus désirée que jamais dans une année très spéciale pour de nombreux membres de l’équipe et bien sûr, pour Xavi Pascual.

L’entraîneur du Barça est le premier à dire clairement qu’il doit se concentrer à cent pour cent sur la Fina Four et ranger tous les problèmes en dehors de la compétition : « J’ai tellement de soucis dans ma tête que je veux juste me concentrer sur ma capacité à gagner. Lorsque la compétition est terminée, je peux avoir un sentiment spécial, mais maintenant mon esprit n’a plus le temps d’y penser & rdquor ;.

Et c’est que ‘Pasqui’ veut dire au revoir au club de sa vie en remportant la Ligue des champions tant attendue, et cela nécessite toute son attention en ce moment.

Il ne veut cependant pas donner l’impression que cette année ils vont redoubler d’efforts pour tout ce qui s’est passé ou que c’est une façon de se venger : « Je pense que parfois nous essayons de gagner des titres pour certaines personnes, certaines des joueurs, des entraîneurs ou des présidents. Au final les titres sont gagnés et ils restent pour le club& rdquor ;.

Avec ces mots lors de la conférence de presse avant de partir pour Cologne, il a voulu régler la question, mais a encore dû ajouter quelques arguments supplémentaires : “Dans ce cas, nous allons essayer de remporter le titre pour le Barça, car c’est ce que nous devons faire, indépendamment de ce que nous avons individuellement.. Chaque fois que nous allons à Cologne, nous essayons et maintenant nous allons essayer à nouveau. Je n’y pense que comme une opportunité de gagner à nouveau une Ligue des Champions & rdquor ;.

Pascual a une grande expérience en jouant un Final Four, ce ne sera pas en vain la neuvième fois qu’il l’affrontera sous la direction des Catalans. Il sait parfaitement que le rôle des favoris à Cologne disparaît complètement : « Dans le Final Four, il y a quatre équipes et toutes les quatre peuvent gagner. Tout le monde a des options, et je pense qu’on a compris depuis longtemps qu’il n’y a pas de favoris & rdquor ;.

Tout peut arriver

L’entraîneur du Barça sait parfaitement que tout peut arriver dans le Final Four, puisqu’il y a déjà plusieurs années que le Barça a vécu l’expérience de chuter en demi-finale ou en finale en raison de détails qui se produisent lors des éliminatoires en un match : «Quand vous y arrivez, tout change, car il y a deux matchs et beaucoup de choses peuvent arriver. Bien sûr, nous avons fait des erreurs, mais nous avons aussi eu des succès. Et si perdre un match est une erreur, il va falloir essayer de ne pas le perdre, si on le voit de ce point de vue là”, a prévenu l’entraîneur du Barça.

A propos de Nantes

‘Pasqui’ n’a pas hésité à faire l’éloge de Nantes, l’équipe qu’il dirige Alberto Entrerrios, le frère du Barça Raúl et le rival du Barça en demi-finale samedi : “C’est l’équipe qui arrive en meilleure forme avec une carrière extraordinaire et pouvoir éliminer Kielce et Veszprém en huitièmes et quarts. Vous pouvez voir la main d’Alberto Entrerríos, avec des joueurs importants et un gardien extraordinaire comme Emil Nielsen & rdquor ;.

Mais d’un autre côté, l’entraîneur du Barça est très clair que « Nous sommes bien arrivés. L’équipe arrive unie et veut, car il ne faut pas oublier que c’est encore un jeu… ou deux pour le titre & rdquor;, a-t-il conclu.

Raúl Entrerríos : « Tout peut arriver dans un Final Four & rdquor;

Le capitaine du FC Barcelone Raúl Entrerríos, qui disputera son dernier Final Four à Cologne puisqu’après les Jeux Olympiques, il se retirera de la compétition de haut niveau, a eu la chance de pouvoir le faire en affrontant l’équipe entraînée par son frère Alberto, ce qu’il célèbre. : « Revivre cette expérience avec un frère est extraordinaire et je l’apprécie beaucoup. Je suis très content pour mon frère, car il a réalisé quelque chose d’extraordinaire avec Nantes : entrer dans le Final Four avec un parcours très difficile en huitièmes de finale et surmonter tous les obstacles & rdquor ;.

Raúl, lors d’une conférence de presse hier, a expliqué qu’« une fois sur place, cette relation disparaîtra et chacun essaiera de faire son travail du mieux possible & rdquor ;. Le défenseur central du Barça a remporté deux titres de Ligue des champions avec le Barça (2011 et 2015) et s’est exprimé dans le même sens que l’entraîneur : « Dans un Final Four, tout peut arriver, aussi bien en demi-finale qu’en finale & rdquor ;. Ces derniers jours, Raúl a eu quelques ennuis : « J’arrive à la fin d’une saison avec beaucoup de charge, beaucoup de matchs, également avec une compétition intense au niveau de l’équipe nationale et qui se porte dans le corps. Maintenant, je dois prendre davantage soin de moi & rdquor ;.