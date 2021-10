Xavi Pascual « Le Barça fait bien les choses pour gagner plus d’Euroligue »

20/10/2021 à 17h49 CEST

Xavi Pascual, (Gavà, 1972) revient aux Palau ce vendredi pour affronter le Barça avec son équipe, le Zenit de Saint-Pétersbourg, avec le souvenir de la série à cinq matchs des barrages de la saison dernière. Il est heureux de retrouver son ancien passe-temps, où il a remporté ses grands succès en tant que Blaugrana.

Les Palau se présentent avec trois victoires et une seule défaite. Bon équilibre, non ?

Et bien oui, on peut se réjouir de la façon dont s’est déroulé le début de l’Euroligue malgré les défaites. Nous avons eu des problèmes de blessures mais nous pouvons être heureux car il est toujours difficile de concourir au plus haut niveau si vous n’avez pas toute l’équipe.

La défaite de Napier a fait mal avant le début de l’Euroligue mais il a réussi à trouver un remède & mldr;

Il y aura encore un temps bas, alors nous essayons de trouver d’autres moyens de couvrir son creux. Ce n’est pas facile, car sans une pièce aussi importante, il est difficile de concourir, malgré le fait que dans le peloton du CSKA, où nous avons perdu, nous étions même à égalité. Il était impossible de concourir à son niveau dans ces circonstances.

Après avoir atteint les barrages et rendu les choses difficiles pour le Barça, ce n’est plus une surprise, non ?

L’année dernière, nous étions déjà une équipe respectée depuis le début lorsque nous avons battu le Barça, donc je pense que nous sommes dans la même situation. Cela coûtera cher de répéter cette position.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés alors cette saison ?

Nous sommes une équipe de milieu de tableau parce que je pense qu’au-dessus nous avons six ou sept équipes avec une meilleure équipe et un meilleur budget, mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas nous battre pour chaque match et l’objectif est toujours d’être aussi haut que possible.

« Je me sens valorisé »

Vous sentez-vous valorisé pour le travail que vous faites chez Zenit ?

Oui, je me sens très valorisé par le club, les fans, le pays lui-même. Je me sens à l’aise de travailler ici et la pression pour faire mieux est toujours là, mais notre mentalité est d’aller match par match et de faire de notre mieux pour être compétitif. Chaque match est une opportunité de s’améliorer et si vous le pouvez, vous devez le prendre comme le Barça l’a fait dans ses matchs en prolongation.

Vous arrivez au Palau au bon moment ?

Je ne pouvais toujours pas le dire car nous avons traîné quelques problèmes physiques. Ce qui est clair, c’est que pour battre le Barça, il faut avoir toute l’équipe, jouer un bon match et que le Barça n’a pas son meilleur jour. Nous avons encore une séance d’entraînement à la maison pour voir comment nous arrivons au match.

En parlant du Barça, pensez-vous qu’il fait partie des grands favoris pour remporter l’Euroligue ?

Je ne sais pas si c’est le plus, mais d’autres équipes comme Madrid ont également fait un excellent investissement et ont construit une grande équipe. Mais ne sont pas les seuls. Des équipes comme le CSKA, Anadolu .S, Fenerbahçe ou Olympicos, se sont beaucoup améliorées. L’équipe avec le meilleur budget ne gagne pas toujours, cependant.

De bons souvenirs au Palau

Le retour aux Palau devrait rappeler de très bons souvenirs.

Sans aucun doute, retourner aux Palau me fait toujours plaisir, j’y ai passé un très bon moment et que les tribunes puissent à nouveau être remplies est une excellente nouvelle. J’ai l’intention d’en profiter, comme toujours quand je viens

Justement il y aura un hommage au Barça qui a remporté l’Euroligue avec vous en 2010. Qu’en pensez-vous ?

Eh bien, à la fin, vous avez déjà une expérience et ce sera sûrement un acte très émouvant et spécial, même si une fois terminé, je me concentrerai à nouveau sur mon travail. Je suis reconnaissant que le club ait pensé à cette reconnaissance.

Pascual, soutenu par ses joueurs après avoir remporté l’Euroligue à Paris en 2010

| FCB

Pensez-vous que le Barça a peu d’Euroligues dans ses vitrines ?

Au final, pour les obtenir, je pense que le Barça marche sur la bonne voie. Vous avez besoin d’une équipe avec de grandes stars, de faire un bon investissement et d’avoir un bon entraîneur. Et au final, aussi la chance de pouvoir gagner…

Alors voyez-vous la section sur la bonne voie pour plus à venir?

Maintenant, la section s’amuse bien, elle est soutenue par le club, ce qui n’est pas toujours arrivé lors des étapes précédentes. Il a tout pour le gagner, bien sûr.

Est-ce que le fait d’avoir des joueurs comme Mirotic dans l’équipe fait une différence ?

Mirotic est une star, mais ils ont aussi des joueurs comme Calathes ou Higgins, qui sont décisifs. Nous avons également eu des joueurs clés de l’Euroligue 2010 comme Ricky, Lakovic ou Navarro, ou le capitaine Pete Mickeal. Pour gagner, vous devez avoir des joueurs de haut niveau. L’autre période faste a coïncidé avec la première Euroligue de Pesic. C’est maintenant un autre de ces moments clés de la section pour réussir.

Vous voyez-vous à nouveau entraîner le Barça ?

En ce moment le Barça est très bien entraîné et ça veut dire que les titres doivent arriver car les choses se font bien et s’ils le gardent, pour longtemps.