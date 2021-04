Xavi Pascual renoue avec le Zenit avant d’affronter Barcelone

21/04/2021 à 12:33 CEST

.

Le Zenit a annoncé le renouvellement pour trois saisons de son entraîneur, l’Espagnol Xavi Pascual, dont l’équipe affrontera Barcelone cet après-midi en éliminatoires de l’Euroligue.

Pascal, arrivé au club de Saint-Pétersbourg en février 2020, a fait du Zenit l’équipe de révélation cette saison en les plaçant dans le top huit de la compétition continentale maximale.

De plus, le Zenit mène la ligue VTB devant l’UNICS, le Lokomotiv et le CSKA Moscou.

Le club met en évidence sur son site Internet que Zenit avec Pascal aux commandes, il a remporté 65% de victoires, 46 en 70 matchs.

“Je sens que Zenit est ma famille et ma maison. J’aime vraiment Saint-Pétersbourg et la Russie. Zenit est une organisation qui me permet de me concentrer sur mon travail, je ressens toujours leur soutien (…). J’espère que dans le l’avenir, nous obtiendrons des succès encore plus grands », a-t-il déclaré Pascal.

Le directeur général du club, Alexandr tserkovniIl a expliqué qu’il y a plus de deux mois, le conseil d’administration avait décidé de renouveler l’entraîneur catalan.

“Le club fait tout son possible pour créer les conditions de la réalisation du grand potentiel de notre entraîneur. Nous avons une excellente relation dans laquelle tout le monde se sent à l’aise et, surtout, produit le résultat nécessaire”, at-il déclaré.

Pascal, 48 ans, a remporté quatre championnats espagnols et l’Euroligue avec Barcelone (2008-2016), et deux championnats grecs avec le Panathinaikos (2016-18).