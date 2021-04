Xavi Pascual signe trois saisons avec Zenit

20/04/2021 à 20:50 CEST

L’ancien entraîneur du Barça Xavi Pascual a conclu un accord avec le Zenit Saint-Pétersbourg pour prolonger son contrat à trois saisons, après son arrivée au club russe en février dernier.

ETLe bon travail accompli au cours de ces mois a laissé les dirigeants du club russe très satisfaits, qu’ils lui ont offert cette rénovation complète avant la fin de la saison.

L’entraîneur de Gavà s’était également montré prêt à continuer au Zenit, un club qui vous a accueilli à bras ouverts et où vous vous sentez très à l’aise et où il fait un travail plus que remarquable.

Pour surprendre le Barça

Maintenant la tâche de Pascual, qui a remporté l’Euroligue avec le Barça en 2010, tente de surprendre le Barça en quart de finale, qui débute ce mercredi aux Palaos.

Le Zenit s’est qualifié à la huitième position finale qui doit accéder aux barrages après avoir remporté leurs deux dernières rencontres avec brio.

Dans la Ligue VTB, il fait également un excellent travail, où ils ont atteint la première position de la saison régulière.