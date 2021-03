Xavi Pascual, un énorme défi avec trois grands avantages

26/03/2021 à 18:43 CET

La saison 2020-21 idyllique que le FC Barcelone vivait avec un spectaculaire plein de victoires dans toutes les compétitions et déjà avec la Copa del Rey, la Super Coupe d’Espagne et la Super Coupe de Catalogne dans le sac a subi un séisme majeur du 20 mars.

Dans la très nette victoire contre Liberbank Cantabria BM Sinfín (44-24), les fondations de la section ont tremblé avec le blessure à l’ailier gauche Aitor Ariño Et ils l’ont fait encore plus quand il a été confirmé qu’il ne rejouerait plus cette saison après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche.

Le fait est que l’équipe a déjà traîné le en bas de l’ailier gauche également Casper Mortensen depuis début novembre. Lors de sa deuxième blessure grave consécutive, le Danois s’est déchiré le ménisque externe de son genou gauche et est convaincu que les tests qu’il subira le 8 avril seront positifs.

Par conséquent, Xavi Pascual est aujourd’hui avec un seul ailier gauche disponible, son fils Àlex. À 21 ans à peine d’avoir 21 ans et trois après ses débuts, l’équipe de jeunes a déjà démontré ses capacités, notamment en Ligue Asobal et maintenant il a une occasion en or de se réclamer en Ligue des champions.

Et c’est que le FC Barcelone affrontera au Palau le deux matches à élimination directe de la Ligue des champions contre Elverum Norvégien (1er et 4 avril) avec Pascual comme seul ailier gauche.

Àlex Pascual sera la clé dans les deux matchs contre Elverum

Abandonné pour l’instant la possibilité d’élever un joueur de la filiale qui agit à ce poste comme Arnau Fernández, ‘Pasqui’ doit concevoir un système sans ailier gauche lorsque votre enfant a besoin de se reposer.

La position de l’ailier au handball est aussi spécifique qu’irremplaçable et l’alterner avec l’ailier n’est accessible qu’aux génies comme le Français Valentin Porte ou le Blaugrana Blaz Janc … mais de l’autre côté.

Mais … comment pouvez-vous jouer sans ailier gauche? En défense, il peut être complété par une courte centrale comme Luka Cindric (généralement à droite) ou Domen Makuc. Ou placer le théorique occupant cette position comme avancé à 5-1.

Casper Mortensen pourrait revenir en avril

En attaque, cela semble plus compliqué, bien que sans aucun doute Le Barça devra peaufiner ses systèmes pour le faire avec un double pivot ou en surchargeant le jeu vers le côté droit. Bien sûr, le handball rapide et le compteur qui caractérise l’équipe peuvent en partie minimiser le déséquilibre.

Quoi qu’il en soit, le fait est que Xavi Pascual devra faire face à un énorme défi en attendant le retour de Casper Mortensen avec la qualification pour le Final Four des Champions comme priorité alors qu’il continue de boucler la combinaison de champion d’une Ligue Asobal qui se rapproche de plus en plus.