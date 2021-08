Xavi Pascual veut redonner du succès au Dinamo Bucarest

in

Au début de l’été, après avoir appris que Barcelone ne l’avait pas pour continuer à entraîner sa section de handball, Xavi Pascual Il a surpris tout le monde en annonçant son transfert au Dinamo Bucarest, actuel champion de Roumanie mais équipe relativement modeste sur la scène européenne.

“Je sais d’où je viens et d’où nous pouvons venir, et ce que nous ferons, c’est travailler dur”, déclare ‘Pasqui’, qui dirigera sa nouvelle équipe pour la première fois demain, dans un grand début : le finale de la Supercoupe contre Constanza.

En plus d’entraîner le club historique de Bucarest, l’entraîneur catalan a été confirmé la semaine dernière en tant que nouvel entraîneur national roumain, poste qu’il occupait déjà entre 2016 et 2018, lorsqu’il dirigeait également le Barça.

Pascal, qui a tout gagné au cours de ses 12 saisons à la tête de l’équipe catalane, a signé pour trois ans avec le Dinamo, qu’il a atteint avec un objectif clair : « Créer une structure de club qui fasse du Dinamo l’une des équipes fixes des Champions. “, raconte Efe dans la salle des trophées du 17 fois champion de Roumanie, qui a remporté la Coupe d’Europe en 1965 et revient en Ligue des champions cette année.

CONSTRUIRE UN CLASSIQUE

“Ce ne sera pas facile, pas d’une année sur l’autre”, prévient le onzième champion de l’Asobal League, qui reconnaît les “limites” d’un club à des années-lumière des géants européens comme Barcelone lui-même, le Hongrois Veszprém ou l’Allemand Kiel, et qu’il est prêt à travailler également hors piste pour faire du Dinamo un grand.

DYNAMO S’ENGAGE POUR LE ‘PASQUI’

En plus de transpirer avec ses joueurs et son équipe technique à l’entraînement, Pascal Il a mis son expérience dans l’élite du handball au service de son nouveau club, qui lui a été confié de faire un saut qui lui permet de rivaliser avec des garanties en Europe.

“Je suis venu ici pour m’entraîner, mais quand j’ai signé, ils m’ont déjà dit : ‘Tu dois nous aider et nous donner des idées sur la façon de faire les choses'”, se souvient-il.

Les choses se passent bien pour le moment.

“J’ai rencontré des gens avec beaucoup d’envie de faire des choses, et c’est le plus important”, confie le coach à propos de ses premières semaines.

« En plus d’une équipe compétitive, nous devons construire autour d’une structure d’entraîneurs, de communication et de bien d’autres choses », explique-t-il.

LE DÉFI DES CHAMPIONS

Outre la revalidation du titre de champion de Roumanie, le Dinamo de Xavi Pascual face à un défi majeur : jouer un rôle digne dans un groupe B de la Ligue des champions dans lequel le PSG et Porto sont également présents, ainsi que Kielce, Veszprém, Flensburg et Barcelone même, avec qui il se mesurera à domicile en octobre et puis à Bucarest en février.

Pascal sait qu’il est pratiquement impossible pour sa nouvelle équipe de terminer dans les six premiers pour entrer dans la phase de barrage, avec les six premiers du groupe B.

“Il faut prendre cette Ligue des champions comme un apprentissage compétitif contre les meilleurs du monde”, lance le sélectionneur, qui ne renonce pas à donner la surprise.

“Es verdad que el Dinamo jugó la Champions hace un par de años y no perdió ningún partido en casa, pero la competición es hoy muy diferente”, explica sobre el nuevo formato, que reduce a dos los grupos y concentra a muchos más grandes en chacun d’eux.

POURQUOI LA DYNAMO ?

Interrogé sur les raisons de la signature d’une équipe modeste comme le Dinamo, Pascal souligne son expérience précédente en tant qu’entraîneur roumain : “Les gens m’ont très bien traité ici.”

Un autre facteur clé a été l’appréciation que le Dinamo lui a témoignée lorsque Barcelone, qui venait de devenir champion d’Europe pour la troisième fois, lui a dit qu’ils ne comptaient plus sur lui.

“Si en plus, les gens vous montrent qu’ils vous aiment, qu’ils veulent que vous soyez là, qu’ils ne sont pas pressés et que ce qu’ils veulent, c’est construire quelque chose…”, résume le technicien. .

NOUVEAU SÉLECTEUR

Concernant votre responsabilité en tant que coach, Pascal assure que le fait de former un club local et de faire partie de la compétition interne lui rendra la tâche plus facile que lors de sa précédente étape en tant qu’entraîneur national.