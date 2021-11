Xavi pourrait avoir sept joueurs de retour pour Barcelone contre l’Espanyol – rapport

Xavi pourrait faire revenir sept joueurs de blessure à temps pour son premier match à la tête de Barcelone contre l’Espanyol au Camp Nou le 20 novembre en Liga.

Les Catalans ont été en proie à des blessures de joueurs clés au cours des premières semaines de la saison, mais la situation semble s’améliorer, selon Diario Sport.

Le milieu de terrain Pedri devrait faire son retour après avoir subi une rechute d’une blessure à la cuisse. L’adolescent n’a pas joué depuis la défaite en Ligue des champions contre Benfica, mais devrait reprendre l’entraînement complet la semaine prochaine.

Eric Garcia et Nico Gonzalez devraient également être dans l’équipe pour le derby après avoir subi des blessures mineures lors du match nul 3-3 contre le Celta Vigo la dernière fois qui les a forcés tous les deux à s’élancer à Balaidos.

Les défenseurs Sergino Dest et Gerard Pique devraient également être prêts, ainsi que Sergi Roberto et le gardien Neto, qui ont raté le déplacement au Celta pour cause de maladie.

Tout cela est une bonne nouvelle pour Xavi alors qu’il se prépare pour un match délicat contre une équipe de l’Espanyol à égalité de points avec le Barça avant la pause internationale.