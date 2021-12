Xavi préoccupé par la dépendance de Barcelone envers les jeunes

Xavi a exprimé ses inquiétudes concernant le fait que Barcelone ait besoin de leurs jeunes stars pour les « soutenir ».

Les Catalans ont concédé un égaliseur à la 86e minute contre Osasuna dimanche, perdant encore des points.

Les jeunes Gavi, Nico et Abde ont été parmi les meilleurs joueurs de Barcelone et bien que cela soit une source d’encouragement pour l’avenir, Xavi admet qu’il a besoin que ses joueurs seniors assument plus de responsabilités.

« Abde, Gavi et Nico étaient extraordinaires, ils soutiennent l’équipe dans les moments difficiles », a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Les jeunes font une différence et c’est difficile à digérer.

«C’est positif et négatif parce qu’ils ne seront pas toujours capables d’être excellents parce qu’ils sont jeunes.

« Ils ne peuvent pas être les accessoires, les autres joueurs doivent travailler. Nous devons tous exiger plus les uns des autres.