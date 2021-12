Xavi réagit à la sortie anticipée de Barcelone de la Ligue des champions

Les géants catalans avaient atteint les huitièmes de finale chaque année depuis 2005 (Photo: .)

Le patron de Barcelone, Xavi, était furieux après que son équipe n’ait pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois en 17 ans, mais a juré de remporter la Ligue Europa.

Les géants catalans avaient atteint les 16 derniers de la compétition chaque année depuis 2005 et n’avaient pas été éliminés en phase de groupes depuis la campagne 2000-01.

Ils devaient égaler le résultat de Benfica pour progresser, mais ont fait une démonstration molle contre le Bayern Munich mercredi soir, concédant des buts en première mi-temps de Thomas Muller et Leroy Sane avant que Jamal Musiala n’apparaisse sur la feuille de match en seconde période pour conclure un 3- 0 victoire.

Muller a donné l’avantage au Bayern alors que l’équipe allemande a maintenu son record de 100% (Photo: .)

La campagne européenne du Barca se poursuivra désormais en Ligue Europa et Xavi était furieux de la performance passive de son équipe contre le Bayern.

S’exprimant après le match, l’entraîneur espagnol a déclaré: « Nous n’avons pas participé. J’ai dit aux joueurs qu’aujourd’hui était un nouveau départ, un tournant, que nous ne pouvions pas nous permettre d’être en Ligue Europa.

« Le Barça ne mérite pas ça. Je n’aime pas cette réalité que nous vivons. Je suis en colère parce que c’est maintenant notre réalité, et ça m’énerve.

«Mais nous devons l’accepter, l’assumer, nous n’avons pas d’autre option.

«Nous devons changer beaucoup de choses. Nous devons repartir de zéro et travailler très dur pour ramener le Barça à notre place, qui n’est pas la Ligue Europa.

Le Barça jouera la seconde moitié de la saison en Ligue Europa (.)

Sur la façon dont il abordera la Ligue Europa, Xavi a répondu: « C’est notre réalité et maintenant nous devons aller la gagner. C’est l’objectif du Barça, gagner chaque match et remporter tous les titres.’

Abordant la performance de son équipe contre le Bayern, il a ajouté: « 3-0 est un résultat juste. Ils étaient meilleurs aujourd’hui, supérieurs. Nous avons essayé, poussé haut, essayé de garder le ballon loin d’eux. Mais ils nous ont vaincus, c’est la réalité, la dure réalité à laquelle nous devons faire face en ce moment.



