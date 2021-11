Xavi rejoint le Barça: 5 changements immédiats auxquels Barcelone peut s’attendre sous la direction de son nouveau manager

Xavi a remporté huit titres de Liga et quatre titres de Ligue des champions de l’UEFA en tant que joueur de Barcelone. (Twitter/FC Barcelone)

Xavi revient à Barcelone : Barcelone, frappée par la crise, a encouragé les fans avec l’annonce du retour de la légende du club Xavi Hernandes en tant que manager après un passage au club qatari d’Al Sadd. Le club catalan a connu des difficultés sous la direction de l’ancien manager Ronald Koeman, qui a quitté le club à la neuvième place après 12 matches, 10 points derrière son rival du Real Madrid à la deuxième place. La perte de Lionel Messi au cours de l’été, associée à une série de blessures, a aggravé les problèmes de Koeman, laissant le Néerlandais se débattre dans ses derniers jours.

Xavi, cependant, a son travail coupé à Barcelone, où il a commencé sa carrière de joueur à la célèbre académie La Masia. Le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde n’a pas perdu de temps pour marquer son autorité et a déjà mis en place des règles strictes alors qu’il offre de ramener le club à ses jours heureux.

La publication espagnole Diario AS a rapporté que le joueur de 41 ans était un disciplinaire strict et ramenait certaines des méthodes de son jeu qui lui ont valu toutes ces distinctions.

Voici cinq changements que les fans peuvent attendre de la légende de Barcelone :

Laisse serrée

Xavi insiste pour que l’équipe arrive à l’entraînement 90 minutes avant l’entraînement, tandis que le personnel d’entraîneurs devra arriver deux heures plus tôt, a rapporté Diario AS.

Il a également veillé à ce que tous les joueurs mangent ensemble dans les installations d’entraînement du club, la Cuitat Esportiva. Xavi porte une attention particulière au régime alimentaire des joueurs qui, selon lui, peut prévenir les blessures.

Il a également institué des amendes, qui augmenteront de façon exponentielle pour les récidives, pour s’être présenté tardivement à l’entraînement, tout en limitant les activités non footballistiques.

Équipe d’entraîneurs

La nouvelle équipe d’entraîneurs de Xavi souligne également son souci de remettre les joueurs en pleine forme. L’ancien international espagnol a renoncé aux services du kiné Juanjo Brau – nommé par Koeman – à la suite d’une série de blessures dans l’équipe première. Iván Torres prendra sa place en tant que préparateur physique, sous la direction d’Albert Roca.

L’ancien capitaine de Barcelone tient à résoudre les problèmes de forme physique au Barça. Le club a perdu l’attaquant Martin Braithwaite pour le reste de la saison, tandis qu’Ansu Fati a également subi deux blessures depuis son retour d’une longue mise à pied. Ousmane Dembélé est également de retour sur la table de soins. Gerard Pique, Eric Garcia et Nico Gonzalez sont tous blessés.

L’image est la clé

Barcelone a récemment subi une période de relations publiques torride avec les retombées de la démission de Josep Bartomeu au départ de Messi laissant un mauvais goût. Diario AS a rapporté que Xavi s’attend à ce que toutes les personnes associées au club maintiennent son image en tant qu’institution sportive catalane. Tout le monde, des joueurs aux membres du personnel en coulisses, doit se comporter d’une manière qui convient à l’histoire et aux traditions du club.

Équipe première

Xavi aurait déjà informé l’attaquant néerlandais Luuk De Jong, prêté cet été par Séville, qu’il ne faisait pas partie de ses plans. Dans le même temps, il a également exhorté le président Joan Laporta à ramener l’ailier portugais Trincao, prêté au club de Premier League Wolverhampton Wanderers, au club en janvier.

Le diplômé de La Masia, qui a perfectionné ses compétences en jouant sous des managers offensifs tels que Pep Guardiola et Frank Rijkaard, devrait instituer un jeu offensif total et Trincao figure en bonne place dans ses plans. Cependant, si les Wolves refusent d’autoriser le jeune portugais à retourner dans son club parent avant la fin de son contrat de prêt, Xavi est susceptible de convertir l’arrière Sergino Dest en ailier droit.

Transferts

Barcelone a connu une fenêtre de transfert difficile avec la Liga imposant des restrictions salariales strictes qui ont vu Messi quitter son club d’enfance pour le Paris Saint-Germain et Antoine Griezmann signer pour l’Atletico Madrid. Barcelone a engagé l’attaquant argentin Sergio Aguero sur un transfert gratuit, mais avec l’ancien homme de Manchester City confronté à un problème cardiaque et Braithwaite absent pour la saison, Xavi n’a pas eu d’options d’attaque. De plus, avec Sergio Busquets du mauvais côté des 30, Xavi a également les yeux rivés sur une signature au milieu de terrain.

Selon certaines informations, Barcelone a ciblé l’attaquant de Chelsea Timo Werner et le milieu de terrain défavorisé de Manchester United Donny van de Beek en tant que signatures de prêt pour donner à Xavi une équipe capable de concourir pour une place parmi les quatre premiers. Xavi aura également le célèbre La Masia à exploiter pour tout joueur non testé qu’il pourrait avoir envie de faire passer son équipe au niveau supérieur.

Xavi a remporté huit titres de Liga et quatre titres de Ligue des champions de l’UEFA en tant que joueur de Barcelone, et il aura remarqué à quel point les niveaux ont chuté depuis sa sortie de 2015. Maintenant, il lui incombe de ramener le club au sommet du football espagnol auquel, selon lui, appartient le club.

