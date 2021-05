Xavi renouvelle deux saisons supplémentaires avec Al-Sadd

SPORT.es 05/12/2021

À 23:16 CEST

En anglais sportif

0

Xavi Hernández a renouvelé ce mercredi deux saisons supplémentaires avec Al-Sadd, jusqu’au 30 juin 2023.

Le club l’a également officialisé sur ses réseaux sociaux et avec cette déclaration, Xavi efface toutes les rumeurs qui le liaient au FC Barcelone pour, au moins, cet été pour le remplacer Ronald Koeman dans la première équipe.

Le club est très content du travail de l’Egarense à la tête de l’équipe, et cette saison il a déjà remporté quatre titres, ils n’ont donc pas hésité à offrir le nouveau contrat à l’ex-Azulgrana.

Plus d’informations

Plus d’informations

Xavi a déjà annoncé il y a quelques jours son désir de continuer avec le club qatari, et a signé sa signature depuis deux ans: «Mon départ de l’équipe n’est qu’une rumeur et je suis très heureux de travailler avec ces joueurs et ce club. ;, il a dit sur le volant de la presse il y a quelques jours

Comme le contrat précédent, Le nouvel accord avec Al-Sadd comprend une clause libératoire au cas où Xavi recevrait une offre du FC Barcelone et déciderait de l’accepter.

NOUVELLES CONNEXES

Nagelsmann veut emmener Schreuder au Bayern



Qui aimeriez-vous entraîner le Barça la saison prochaine?