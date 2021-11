Xavi rétablit les amendes disciplinaires de l’ère Luis Enrique

Xavi est revenu en tant qu’entraîneur après avoir été capitaine du FC Barcelone. Et avec lui vient un retour à certaines mesures disciplinaires de l’ère Luis Enrique.

Le nouveau patron veut que ses joueurs se présentent à l’entraînement une heure et demie plus tôt. L’entraînement avait commencé à 11 heures du matin jusqu’à présent, mais il commencera maintenant à 9h30.

De plus, le personnel de formation doit se présenter 2 heures à l’avance.

Si les joueurs ne sont pas à l’heure, il leur infligera une amende. Les amendes seront similaires à celles infligées sous le règne de Luis Enrique, qui devenaient de plus en plus sévères à mesure qu’un joueur était en retard.

Xavi souhaite que les joueurs prennent leur petit-déjeuner et leur déjeuner avec les nutritionnistes qui surveillent les aliments. Il veut s’assurer que les joueurs sont en pleine forme et veut passer plus de temps sur l’entraînement individuel pour atteindre une condition physique optimale. En ce moment, le club traverse une crise de blessures.

Le message de Xavi est clair : attachez-vous, car il est temps de se mettre au travail.