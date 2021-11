Xavi revient parier sur la jeunesse pour Villarreal-Barça

27/11/2021

Le à 20:07 CET

Xavi Hernández a de nouveau misé sur les jeunes pour affronter Villarreal-Barça ce samedi (21h00). Ez Abde et Eric García remplaçant Demir et Lenglet sont les nouvelles dans l’équipe en ce qui concerne le choc contre Benfica, mais tout indique qu’à l’Estadio de La Cerámica, l’entraîneur du Barça reste ferme dans son engagement au 3-4-3 en attaque et le « carré magique » composé de Busquets, Frenkie De Jong, Gavi et Nico.

Sergiño Dest, qui n’est pas encore à cent pour cent, reste sur le banc bien qu’il ait déjà eu des minutes dans le duel de Ligue des champions; c’est le même cas que celui d’Ousmane Dembélé, avec qui on a envie de partir petit à petit pour ne pas prendre de risques et donc le pari à l’extrême droite c’est Ez Abde, comme l’a annoncé SPORT. Des vétérans comme Coutinho ou Umtiti restent sur le banc.

Ainsi, Ter Stegen – qui a inscrit son troisième match en Ligue des champions sans encaisser de but – affrontera une ligne de centraux composée d’Araújo, Piqué et Eric García. Ce dernier remplace Clément Lenglet qui a débuté contre Benfica.

Le « carré magique »

Busquets et Frenkie De Jong seront en charge de la salle des machines, tandis que Nico et Gavi sont devant eux, en position de milieu de terrain sur les couloirs intérieurs et derrière Memphis qui sera la référence en attaque. Ez Abde et Jordi Alba seront chargés d’ouvrir le champ des extrêmes.

Xavi parie une nouvelle fois sur les jeunes pour appliquer cette nouvelle évolution du 3-4-3 en alignant jusqu’à cinq d’entre eux dans l’équipe de départ malgré une équipe de l’entité Villarreal éloignée du Camp Nou.

L’objectif, encore une fois, est de garantir la possession du ballon et de pouvoir le déplacer au plus près du but rival dans les plus brefs délais. Pour cela, la mobilité de leurs joueurs et qu’ils associent en permanence, ainsi qu’une pression élevée après perte du ballon, sont essentielles. Villarreal mettra une nouvelle fois à l’épreuve cette formule que Xavi tente de réintroduire au Barça.